Güvenlik gerekçesiyle Kerkük ve Necef ziyaretleri iptal

BAĞDAT

Irak'taki temasları devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, güvenlik nedeniyle Kerkük ve Necef ziyaretlerini iptal etti.

Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bağdat'taki temas ve ziyaretlerini sürdüren Kılıçdaroğlu'nun resmi programında değişiklik yapıldı. Daha önceden duyurulan programda yer alan Necef ve Kerkük ziyaretleri güvenlik gerekçesiyle iptal edilerek, yarın sabah Türkiye'ye dönülmesi kararlaştırıldı.

Bağdat'taki ziyaretlerine devam eden Kılıçdaroğlu'nun beraberindeki heyetle, yarın sabah saatlerinde Türkiye'ye hareket etmesi bekleniyor.

Şehristani ile görüşme

Kılıçdaroğlu, Irak ziyaretinin üçüncü gününde ilk olarak Irak Başbakan Yardımcısı Hüseyin Sehristani ile Başbakanlık Müsteşarlık binasında görüştü.

Kılıçdaroğlu ve Sehristani görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sehristani, toplantıda iki ülke ilişkilerinin gelişimi ile ilgili konuştuklarını anlattı. Görüşmede, iki ülke arasındaki anlaşmaların merkezi hükümetler arasında yapılması gerektiğini vurguladıklarını ifade eden Sehristani, ayrıca Dicle ve Fırat nehirlerinin suyunun kullanımı konusunda da görüşlerini dile getirdiklerini kaydetti. Sehristani, görüşmede Irak'ın imarının yanı sıra başta Suriye konusu olmak üzere bölgedeki sorunları da görüşme fırsatı bulduklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da Sehristani ile çok verimli bir görüşme yaptıklarını bildirdi. Suriye'yi, çevre ülkeleri, Türkiye Suriye ilişkilerini, başta enerji konusu olmak üzere daha verimli çalışmaların nasıl yapılacağı konusunda düşüncelerini paylaştıklarını anlatan Kılıçdaroğlu, "Irak bölgenin güçlü ve potansiyeli fazla olan bir ülke. Türkiye ile Irak arasındaki ilişkiler sağlıklı bir zemine oturtulursa iki ülkenin de bundan karlı çıkacağını ifade ettik. Bu konuda görüş birliği oldu" dedi.

"Varolan sorunlar, karşılıklı diyalogla, iki dost ve kardeş ülkenin bu bölgede barışı egemen kılarak kendi kalkınmalarına katkı vereceklerini paylaştık" diyen Kılıçdaroğlu, Irak'ın yeniden imarı için de Sehristani'nin Türk işadamlarının önemli yatırımları olabileceğini söylediğini aktardı. Kemal Kılıçdaroğlu, "Umuyorum ilişkilerimiz sağlıklı bir zemine oturur. Türkiye ile Irak arasında sorunları aşılmış, güçlü ilişkileri olan Ortadoğu'ya barış ve huzuru getiren bir dostluğa imza atmış oluruz" ifadelerini kullandı. Bu bağlamda düşüncelerini Sehristani'ye aktardıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, aynı düşünceleri her platformda dile getirdiklerini kaydetti. Kılıçdaroğlu, toplantıda, komşuların bir birlerinin içişlerine karışmaması gerektiği görüşünün de ortaya çıktığını ifade etti.

Irak'lı bir gazetecinin Suriye ve su konusunda yapılan görüşmenin ayrıntılarını sorması üzerine Kılıçdaroğlu, Suriye konusunda CHP'nin görüşünün bir uluslararası konferansın toplanması şeklinde olduğunu anımsattı. Bu görüşlerini 2 yıl önce dile getirdiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Arap Ligi, AB, Irak'ın komşuları ve Suriye'deki tarafların bir araya gelerek, Suriye sorununu çözebileceklerini ifade ettik. Şu anda adımları atılan Cenevre sürecini destekliyoruz. Umuyoruz bu toplantılarda Suriye sorunu barışçıl bir şekilde çözülmüş olur" değerlendirmesini yaptı.

Sehristani bir soru üzerine petrol sevkiyatının Irak merkezi hükümetinin onayı ile yapılması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu da Irak Merkezi Hükümeti ile Türk hükümetinin temasa geçmesinin hukukun ve Irak anayasının öngördüğü bir kural olduğunu savundu.

Hiçbir dönemde kırılma yaşanmadı

Kılıçdaroğlu daha sonra, Irak Meclisi Başkanı Usame el Nuceyfi ve komisyon üyeleriyle bir araya geldi.

Irak Meclisi'ndeki görüşmede Kılıçdaroğlu, Irak'ın güçlü olması durumunda Ortadoğu'unun güçlü olacağını söyledi. "Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri, öteden beri sağlıklı bir zeminde gelişsin diye hep savunduk, bütün komşularımızla barış, huzur içinde yaşamak isteriz" diyen Kılıçdaroğlu, "Irak geleceği çok parlak, potansiyeli güçlü bir ülke. İnsan kaynakları, doğal kaynakları ile Ortadoğu'nun göz kamaştıran ülkesi" değerlendirmesini yaptı.

Irak'ın çok köklü bir tarihi ve Ortadadoğu'da uygarlığın beşiği olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Eşit ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerimizi geliştirmek durumundayız. Zaman zaman kırılmalar olabilir, emin olun Türk halkı ile Irak halkı arasında hiçbir kırılma tarihin hiçbir döneminde yaşanmamıştır. Siyasetçilerin izlediği politikalar zaman zaman kırılmalara yol açabilir ama halklar kardeştir" diye konuştu.