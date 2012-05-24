Gürsel Tekin'den adaylık için yeşil ışık

Bir televizyon kanalına konuşan Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu'na kırgın olduğunu ifade ederek, CHP'nin dışa dönük mücadele yapmadığını söyledi.

PARTİM İSTERSE...

İstanbul Belediye Başkanlığı için Tekin "İstanbul'a aday olmak benim tasarrufumda değildir. Kurullarımız karar verir. Partim görev verirse, İstanbullular isterse." diyerek adaylık için yeşil ışık yaktı.





Son Güncelleme: 24.05.2012 01:20