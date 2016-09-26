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Gürol Ergin için TBMM'de tören düzenlendi

Vefat eden 22 ve 23. dönem Muğla Milletvekili Gürol Ergin için TBMM'de tören düzenlendi.

Gürol Ergin için TBMM'de tören düzenlendi

Vefat eden 22 ve 23. dönem Muğla Milletvekili Gürol Ergin için TBMM'de tören düzenlendi.

26 Eylül 2016 Pazartesi 14:41
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Gürol Ergin için TBMM'de tören düzenlendi

 Vefat eden 22 ve 23. dönem Muğla Milletvekili Gürol Ergin için TBMM'de tören düzenlendi.

Törene Gürol Ergin'in ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Levent Gök, TBMM İdare Amiri Erkan Haberal, CHP'li parti yöneticileri, milletvekilleri ve Meclis çalışanları katıldı.

Ergin, Kocatepe Camisi'nde öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilecek.

1944'te Samsun'da doğan Ergin, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitirdi; Atatürk ve Hacettepe Üniversitelerinde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Hacettepe Üniversitesinde Senato Üyeliği, Mezuniyet Sonrası Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ve Gıda Bilimleri ABD Başkanlığı ile Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüten Ergin, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı olarak hizmet verdi.

Ergin, 22 ve 23. dönemde Muğla'dan milletvekili seçildi.

Ergin, evli ve 2 çocuk babasıydı.

AA

Son Güncelleme: 26.09.2016 14:42
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Gürol ErginTBMMCHPKocatepe CamisiAtatürk ÜniversitesiTmmob
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