AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Türkiye erken seçim ya da erken seçim tartışmalarından çıkmıştır. Bizim gündemimizde erken seçim bulunmamaktadır." dedi.
AA
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Türkiye erken seçim ya da erken seçim tartışmalarından çıkmıştır. Bizim gündemimizde erken seçim bulunmamaktadır." dedi.
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Türkiye erken seçim ya da erken seçim tartışmalarından çıkmıştır. Bizim gündemimizde erken seçim bulunmamaktadır." dedi.
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Türkiye erken seçim ya da erken seçim tartışmalarından çıkmıştır. Bizim gündemimizde erken seçim bulunmamaktadır." dedi.
AA