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"Gündemimizde erken seçim bulunmamaktadır"

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Türkiye erken seçim ya da erken seçim tartışmalarından çıkmıştır. Bizim gündemimizde erken seçim bulunmamaktadır." dedi.

"Gündemimizde erken seçim bulunmamaktadır"

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Türkiye erken seçim ya da erken seçim tartışmalarından çıkmıştır. Bizim gündemimizde erken seçim bulunmamaktadır." dedi.

03 Temmuz 2018 Salı 10:52
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"Gündemimizde erken seçim bulunmamaktadır"

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Türkiye erken seçim ya da erken seçim tartışmalarından çıkmıştır. Bizim gündemimizde erken seçim bulunmamaktadır." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiMahir ÜnalAK Parti Sözcüsü Mahir ÜnalErken Seçim
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