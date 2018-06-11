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"Günbegün, adım adım Kandil'e yaklaşıyoruz"

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, "Günbegün, adım adım Kandil'e yaklaşıyoruz. Tabii bundan rahatsızlık duyan muhalefet partisi temsilcileri ve cumhurbaşkanı adayları olduğunu da maalesef görüyoruz." dedi.

"Günbegün, adım adım Kandil'e yaklaşıyoruz"

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, "Günbegün, adım adım Kandil'e yaklaşıyoruz. Tabii bundan rahatsızlık duyan muhalefet partisi temsilcileri ve cumhurbaşkanı adayları olduğunu da maalesef görüyoruz." dedi.

11 Haziran 2018 Pazartesi 16:01
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"Günbegün, adım adım Kandil'e yaklaşıyoruz"

Seçim çalışmaları kapsamında Gölbaşı ilçesine bağlı Karanfil Caddesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, vatandaşlarla sohbet etti.

Şahin, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Kandil'e düzenlenen hava harekatına işaret ederek, "Biz bir taraftan 24 Haziran'daki seçim zaferimize yaklaşırken diğer taraftan askerimiz, polisimiz, korucularımız, güvenlik güçlerimiz terörle mücadele konusunda kararlılıkla adımlarını atmaya devam ediyorlar." dedi.

"Vatandaşımız herkese gerekli notu da 24 Haziran'da verecek"

Günbegün, adım adım Kandil'e yaklaştıklarını belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Tabii bundan rahatsızlık duyan muhalefet partisi temsilcileri ve cumhurbaşkanı adayları olduğunu da maalesef görüyoruz. Kandil'de terör unsurlarının kalmadığını söyleyecek kadar terör örgütünün sözcülüğüne soyunmuş bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bu zihniyet bir tarafta Yasin Börü ve arkadaşlarının katili, azmettiricisi olan Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın derken diğer taraftan da teröristlerin korkulu rüyası olan askerlerimizin, generallerimizin apoletlerini sökmekten bahsediyor. Vatandaşımız basireti ve feraseti ile inanıyorum ki herkese gerekli notu da 24 Haziran'da verecek."

Şahin, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerinde vatandaşların mutlaka sandığa gitmesi gerektiğini vurgulayarak, "AK Parti olarak seçime katılım oranını ne kadar yükseğe taşırsak parlamentoda o kadar sayıda milletvekilliğine ulaşacağız ve Cumhurbaşkanımızı da o kadar yüksek oranla seçeceğiz. İstikrarımızı daha da kalıcı hale getireceğimiz güzel bir 5 yıla hep birlikte güzel bir adım atmış olacağız." diye konuştu.

Seçime kısa bir süre kaldığını anımsatan Şahin, tempolarının her geçen gün yükseldiğini, sahada partilerine yönelik teveccühün de her geçen gün arttığını gördüklerini söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK Parti
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