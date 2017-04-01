Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
88947
ALTIN
145.813
DOLAR
3.6292
STERLIN
4.5542
EURO
3.8822
HEDİYE BİLİÇ’le  “ALIŞAMADIM” diyoruz
HEDİYE BİLİÇ’le  “ALIŞAMADIM” diyoruz
4.5G birinci yılında
4.5G birinci yılında
Engelli 4 çocukla 37 yıl
Engelli 4 çocukla 37 yıl
'Alçı'ya son
'Alçı'ya son
İhracat yüzde 19 arttı
İhracat yüzde 19 arttı

"Gün hileli tuzakları görme günüdür"

Başbakan Yıldırım, "Gün uyanık olma günüdür, hileli tuzakları görme, ferasetli davranma günüdür. Asil milletimiz bizleri ayrıştırmaya çalışanlara gereken dersi verecektir." dedi.

"Gün hileli tuzakları görme günüdür"

Başbakan Yıldırım, "Gün uyanık olma günüdür, hileli tuzakları görme, ferasetli davranma günüdür. Asil milletimiz bizleri ayrıştırmaya çalışanlara gereken dersi verecektir." dedi.

01 Nisan 2017 Cumartesi 14:57
11 Okunma
"Gün hileli tuzakları görme günüdür"

"Sadece Türkiye'yi değil dünyayı dar edeceğiz"

"Devletin şefkatli eli, yardımı ve desteği hep sizin yanınızda olacak ancak demir yumruğu da teröristin, sizin hayatınızı zorlaştıranların tepesinde patlayacak." diyen Yıldırım, "Güvenlik güçlerimiz yabancı istihbarat servislerinin tetikçiliğini yapan teröristleri kaçtıkları yere kadar kovalayacak, bulundukları delikte etkisiz hale getirecek. Onlara sadece Van'ı değil, sadece Türkiye'yi değil, dünyayı dar edeceğiz." şeklinde konuştu.

Yıldırım, "Gün uyanık olma günüdür, hileli tuzakları görme, ferasetli davranma günüdür. Vaktiyle Cezayir'de halkı bölmek, parçalamak için insanları ikiye böldüler, 'Berberiler-Yerliler' diye. Şimdi bizi de 'Kürtler-Türkler' diye ayrıştırmak istiyorlar. Biliyorum ki Kürt kardeşlerim bu oyuna asla gelmez. Asil milletimiz hileli tuzaklarını başlarına geçirecek, bizleri ayrıştırmaya çalışanlara gereken dersi verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, CHP ve HDP'nin anayasa konusundaki tutumunu eleştirerek, "Biz yeni anayasa dedikçe HDP, CHP milleti tehdit ediyor, korku salıyor. Gerçeklerden uzak, bir hayal alemi içinde geziyor bunlar. Artık ikiz kardeş olmuşlar, birisi ayağını kaldırıyor, diğeri basıyor." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yıldırım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Yıldırım konuşuyor
Başbakan Yıldırım konuşuyor
"Hiçbir yabancı gelip burada yatırım yapmaz"
"Hiçbir yabancı gelip burada yatırım yapmaz"
"Kimse kimseyi aldatmasın"
"Kimse kimseyi aldatmasın"
"Hep birlikte daha fazla demokrasi istiyoruz"
"Hep birlikte daha fazla demokrasi istiyoruz"
"Aslanlarımız kovalıyor, onlar da sıçan gibi kaçıyorlar"
"Aslanlarımız kovalıyor, onlar da sıçan gibi kaçıyorlar"
Kerkük'teki yangın Ankara'ya da ulaşır
Kerkük'teki yangın Ankara'ya da ulaşır

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ