"Gün hileli tuzakları görme günüdür"

"Sadece Türkiye'yi değil dünyayı dar edeceğiz"

"Devletin şefkatli eli, yardımı ve desteği hep sizin yanınızda olacak ancak demir yumruğu da teröristin, sizin hayatınızı zorlaştıranların tepesinde patlayacak." diyen Yıldırım, "Güvenlik güçlerimiz yabancı istihbarat servislerinin tetikçiliğini yapan teröristleri kaçtıkları yere kadar kovalayacak, bulundukları delikte etkisiz hale getirecek. Onlara sadece Van'ı değil, sadece Türkiye'yi değil, dünyayı dar edeceğiz." şeklinde konuştu.

Yıldırım, "Gün uyanık olma günüdür, hileli tuzakları görme, ferasetli davranma günüdür. Vaktiyle Cezayir'de halkı bölmek, parçalamak için insanları ikiye böldüler, 'Berberiler-Yerliler' diye. Şimdi bizi de 'Kürtler-Türkler' diye ayrıştırmak istiyorlar. Biliyorum ki Kürt kardeşlerim bu oyuna asla gelmez. Asil milletimiz hileli tuzaklarını başlarına geçirecek, bizleri ayrıştırmaya çalışanlara gereken dersi verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, CHP ve HDP'nin anayasa konusundaki tutumunu eleştirerek, "Biz yeni anayasa dedikçe HDP, CHP milleti tehdit ediyor, korku salıyor. Gerçeklerden uzak, bir hayal alemi içinde geziyor bunlar. Artık ikiz kardeş olmuşlar, birisi ayağını kaldırıyor, diğeri basıyor." dedi.