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'Gün geldiğinde seve seve iade etmek zorunda kalacaklar'

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin, "Eğer bunun kullanım süresi bitmişse, bunu iade edecekler, kullanım süresi bitmemişse iade etmeyecekler diye düşünüyorum. Gün geldiğinde seve seve iade etmek zorunda kalacaklar." dedi.

'Gün geldiğinde seve seve iade etmek zorunda kalacaklar'

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin, "Eğer bunun kullanım süresi bitmişse, bunu iade edecekler, kullanım süresi bitmemişse iade etmeyecekler diye düşünüyorum. Gün geldiğinde seve seve iade etmek zorunda kalacaklar." dedi.

02 Ağustos 2016 Salı 11:45
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'Gün geldiğinde seve seve iade etmek zorunda kalacaklar'

 AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, suçluların iadesinin hukuki olmaktan öte siyasi bir mesele olduğunu, devletlerin, suçlu kişileri ülkesine iade edebileceğini ve yargılamanın o ülkede yapılabileceğini belirtti.

Bülent Turan, "Ancak siyaseten 'Biz bunu bırakmayalım, vermeyelim, iade etmeyelim' derse de vermez. O yüzden altını çiziyorum, bu mesele hukuki olmaktan öte siyasi bir meseledir." diye konuştu.

ABD'nin Fetullah Gülen'in iadesi konusundaki tavrıyla aslında kendisine olan saygınlığı bir daha gözden geçireceğini vurgulayan Turan, şöyle devam etti:

"Kendisinin saygınlığı açısından yapacak mı yapmayacak mı? Ben yapacağını düşünüyorum. Yapması gerektiği kanaatindeyim ancak hepimizin bildiği bir şey var. Bu terör örgütü lideri kullanışlı bir adam. Bunun patronları, sahipleri var. Kendi başına yaptığı işler değil bu işler. Eğer bunun kullanım süresi bitmişse bunu iade edecekler. Kullanım süresi bitmemişse, iade etmeyecekler diye düşünüyorum. Gün geldiğinde seve seve iade etmek zorunda kalacaklar."

"ABD için bir turnusol kağıdı görevi görecek"

Bu konunun ikili ilişkileri bozmadan, sıkıntıları artırmadan çözüleceği kanaatinde olduğunu aktaran Turan, "Ümit ederim, ABD bu konuda aynaya bakar, sağduyulu, sakin bir tavır içerisinde meseleyi değerlendirir. Ülkemizin en büyük krizlerini yaşatan, 100 yıllık tarihimizdeki en büyük kırılmayı yaşatan bu adamın (Fetullah Gülen) iadesi için bize zorluk çıkarmadan adım atar. Bir daha söylüyorum, mesele Fetullah Gülen'in iadesi meselesi değil, mesele ABD'nin saygınlığının tartılması meselesidir. Fetullah Gülen meselesi, ABD için bir turnusol kağıdı görevi görecektir." diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 02.08.2016 11:45
Anahtar Kelimeler:
AK PartiFETÖDarbeTürkiyePKKCHPMHP
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