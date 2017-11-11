Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: Haklarımız görevlerimizi yerine getirdikçe artar

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Haklarımız görevlerimizi yerine getirdikçe artar. Ben de bir hukukçu olarak Bakanlığımız avukatlarının eğitimine, haklarının korunmasına ve geliştirilmesine önem veriyorum." ifadelerini kullandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tüfenkci'nin, Kızılcahamam'da düzenlenen Hukuk Grup Başkanlıkları ve Hukuk Büroları Sorunları, Çözüm Önerileri Çalıştayı ve Eğitim Programı'na katıldığı bildirildi.

Bakan Tüfenkci, çalıştayda ortaya çıkacak fikir ve çözüm önerilerinin atılacak adımlara zemin oluşturacağını kaydetti.

Kendisinin de 25 yıl avukatlık yaptığını anlatan Tüfenkci, "Haklarımız görevlerimizi yerine getirdikçe artar. Ben de bir hukukçu olarak Bakanlığımız avukatlarının eğitimine, haklarının korunmasına ve geliştirilmesine önem veriyorum." ifadelerini kullandı.

Tüfenkci, avukatların gelişime açık olmalarını ve adalete uygun davranılması gerekliliğinin altını çizerek, "Biz kendimizi geliştiremezsek avukatlığı normal bir kamu görevlisi gibi addederseniz bir süre sonra meslekten soğuduğunuzu, yeni gelişmelere açık olmadığınızı kendi kendinize itiraf etmiş olursunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kamu avukatlarının maaşları konusunda çalışma yapılması gerektiğini ifade eden Tüfenkci, bu konuda Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Bakan Tüfenkci şunları kaydetti:

"Dün bu milletin ortak değeri olan Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünü bile ayrıştırmaya vesile edenler, bu törenler sonunda kaybedenler ve kazananlar diye toplumu bölerek siyaset yaptığını zannedenler 80 milyonu birleştirmekten çok uzaktırlar."