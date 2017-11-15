Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci'den düşen et fiyatları açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, et fiyatları düştüğü için kaçakçılığın azalacağını düşündüğünü belirterek, "Bir şeyin fiyatı yükselirse yurt dışına göre içeride kaçakçılık artar, düşerse adam bu riski göze almaz."dedi.

Tüfenkci, Antalya'da Akra Barut Otel'de düzenlenen, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün 2017-2018 dönem başkanlığını yürüttüğü "Uluslararası Tüketicinin Korunması ve Uygulanması Ağı (ICPEN)" sonbahar toplantısında, göçmenlerin de tüketici olduğunu, tüketici bilincinin korunması ve oluşturulması noktasında yeni politikalar üretmeye ilişkin çalıştaylar yapıldığını söyledi.

Daha sonra alınacak çıktıların bütün üye devletlere gönderileceğini aktaran Tüfenkci, gelişen ve değişen ekonomik koşullarda yeni tüketici kavramları ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi noktasında yeni çalışmaların ortaya konması gerektiğini vurguladı.

Tüfenkci, yaklaşık 35 ülkeden 81 katılımcı olduğunu, dört uluslararası kurumun da toplantıda yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunların ortaya koyacakları çalışma uluslararası anlamda da ortak tüketici bilinci oluşturması noktasında önemli işlevler görecek. Ortak tüketici bilincinin oluşması noktasında bu çalışmalar değerli ve önemlidir. Türkiye'nin özellikle göçmenler ve mülteciler noktasında engin bir deneyimi var. Yaklaşımı insan odaklı ve insancıl bir yaklaşımı var. Özellikle Avrupa ülkelerinin göçmenlere karşı uyguladığı politikaları ve o politikaların karşısında Türkiye'nin uyguladığı politikaların farklılığı da burada. Örneğin bizler sadece kamplarda onları misafir etmiyoruz. Sokaklarda da misafir ediyoruz. Onların tüketici olarak aynı zamanda görünmesi lazım. Biz sadece kamu otoriteleri tarafından belirlenen paketleri önlerine koymuyoruz. Ürünleri önlerine koymuyoruz. Biliyorsunuz onlara kart veriyoruz. O kartlarla marketlerden alışveriş yapabiliyorlar. Dolayısıyla bunları da uluslararası paydaşlarla bugün paylaşmış olduk."

Kaçakçılara göz açtırılmıyor

Bakan Tüfenkci, açılış konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Kaçakçılıkla ilgili yeni yöntemler varmış, Bunlarla ilgili bilgi verebilir misiniz?" sorusuna Tüfenkci, kaçakçıların her gün farklı yöntemler geliştirdiğini, kendilerinin de gümrük idareleri olarak sınır kapılarını yeni teknolojilerden faydalanarak kaçakçılığı önlemeye çalıştıklarını söyledi.

Bir yandan da özellikle personelin eğitimi ve bilinçlendirilmesiyle yeni kaçakçılık yöntemleri konusunda daha duyarlı hale getirildiğini vurgulayan Tüfenkci, şöyle konuştu:

"Yine dedektör köpeklerimizle , sadece mühimmat, patlayıcı dedektör köpekleri değil, çay dedektör köpeklerinden tutun narkotik köpeklerine kadar yetiştirdiğimiz köpeklerden de istifade ederek son teknolojiyi kullanıyoruz. Bu son teknoloji esasında dünya gümrüklerinde, ileri ülkelerde uygulanan çalışmaların aynısı ve daha fazlası Türkiye'de yapılmış vaziyette. Arkadaşlarımız yeni teknolojileri de takip ediyorlar. Bunların Türk gümrüklerinde uygulanması noktasında yeni yeni çalışmaları var. Ama dediğim gibi bizim bu çalışmalarımız karşısında kötü niyetli insanlar da ülkede haksız kazanç elde etme adına, haksız rekabet ortaya koyma adına yeni yöntemlerle girmeye çalışıyorlar. Bizler de bunları yakalıyoruz."

İkinci el otomotiv ve konut

Tüfenkci, ikinci el otomotivle ilgili yasaya ilişkin soruya, "Bildiğiniz gibi ikinci elle ilgili otomobille ilgili düzenlememiz Başbakanlıkta. Zannedersem çok yakında hayata geçer. Orada bir iki ufak tereddüt vardı onları da düzelttik. Şimdi yayımlanmasını bekliyoruz. İkinci el ticaretteki komisyonlardan tutun da satılacak mekanların niteliklerine, ikinci eldeki garanti sürelerine, bu işi yapacakların niteliklerinin belirlenmesine kadar geniş bir çerçevede ikinci el otomotiv ticaretini düzenleyen bir yapı var." karşılığını verdi.

Bir soru üzerine ikinci el konut satışlarına da değinen Tüfenkci, ikinci el konut satışıyla ilgili çalışmalarımız kamuoyu görüşünde ilgili sektörlerle, emlakçılar odalarıyla, müteahhit gruplarıyla çalışmalarımızı paylaşıyoruz. Onlardan gelen görüşleri de dikkate alarak ikinci el otomotiv yönetmeliği yayımlandığı Başbakanlığa ikinci el konut yönetmeliğini de göndereceğiz." dedi.

Fiyatların düşmesiyle et kaçakçılığı azalır

Tüfenkci, gündemde olan ucuz etle ilgili kaçıkçılığın artıp artmadığı sorusu üzerine de şu bilgileri verdi:

"Artan bir veri yok ama geçmişte et kaçakçılığıyla ilgili birçok yakalamalarımız mevcut. Bunlar çeşitli vasıtalarla hatta kendi vücutlarına da etleri sararak sınır kapılarından geçirmeye çalışan kaçakçılar vardı ama şu anda et fiyatları düştüğü için 'Biraz daha kaçakçılık azalır' diye düşünüyorum. Bir şeyin fiyatı yükselirse yurt dışına göre içeride kaçakçılık artar, düşerse adam bu riski göze almaz."

Gürcistan ile veri değişimi noktasında çalışmaların bittiğini, veri değişiminin yapıldığını belirten Tüfenkci, 'İran ile ilgili veri değişimi yapalım' diye görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

Tüfenkci, Bulgaristan ile test aşamasında olduğunu, Yunanistan ile veri değişimi yapmak istediklerini sözlerine ekledi.