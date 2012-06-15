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Gül'ün görev süresi 7 yıl

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresinin 7 yıl olduğuna ve 2. defa seçilebileceğine karar verdi.

Gül'ün görev süresi 7 yıl

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresinin 7 yıl olduğuna ve 2. defa seçilebileceğine karar verdi.

15 Haziran 2012 Cuma 16:40
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Gül'ün görev süresi 7 yıl

ANKARA

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun bazı hükümlerini iptali istemiyle açtığı davayı esastan karara bağladı.
Anayasa Mahkemesi, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun geçici 1. maddesindeki, 31 Mayıs 2007 tarihli 5678 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarihten önce seçilen Cumhurbaşkanlarının, iki defa seçilememelerine ilişkin düzenlemeyi oybirliğiyle iptal etti. Yüksek Mahkeme, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresini 7 yıl olarak belirleyen yasa hükmünü, oyçokluğuyla Anayasa'ya aykırı bulmadı.

AA

Son Güncelleme: 15.06.2012 08:41
Anahtar Kelimeler:
Abdullah GülGülCumhurbaşkanıAnayasa Mahkemesi7 Yıl
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