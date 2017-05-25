"Gülmen ile Özakça'nın iade edilecekleri yönünde hiçbir açıklamamız olmadı"

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, kamudan ihraç edilenlerle ilgili bu ve buna benzer talepler olduğu zaman süreci incelemeye aldıklarını dile getirdi.

Canikli, konuyla ilgili gelen talepler doğrultusunda araştırma ve inceleme yaptıklarını belirterek, "Söz konusu şahıslarla ilgili (Nuriye Gülmen ile Semih Özakça) göreve iade edilecekleri ya da edilmeleri gerektiği yönünde hiçbir açıklamamız olmamıştır. Olamaz da zaten." ifadelerini kullandı.

Tarafların Kanun Hükmünde Kararname eki ile iade edilme taleplerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Canikli, şunları kaydetti:

"Daha önce Kanun Hükmünde Kararname ekinde ihraç edildiği için yargı yolu kapalıydı. Fakat OHAL komisyonunun çok yakında çalışmaya başlayacağını, müracaatlarını ve itirazlarını OHAL komisyonuna yapabileceklerini, buradan sonuç alamazlarsa daha sonra yargıya gidebileceklerini, yargı yolunun açıldığını dile getirdik. Daha önce yargı yolu kapalıydı. KHK ile ihraç edildiği için yargıya gidemiyorlardı. Orada taleplerini yargıya aktaramıyor, savunma yapamıyorlardı. Ancak şimdi onun önü açıldı. Bu gelişme çerçevesinde açlık grevini sonlandırarak itirazlarını, yargı yolu da açık olmak üzere OHAL işlemlerini inceleme komisyonuna yapmaları çağrısında bulunulmuştur."

Canikli, bu ve benzeri talepleri olan kişilerin buraya itiraz edebileceklerini ifade ettiklerini vurgulayarak, "O şahıslarla ilgili de özellikle terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olduklarını gösteren belgeler ve bilgiler söz konusuydu. Bu bilgiler ışığında bizim onlara iade vaadinde bulunmamız söz konusu olamaz. Dolayısıyla onlara iade noktasında söz verildiği veya o anlama gelecek açıklamalar yapıldığı şeklinde bilgi kesinlikle doğru değildir." değerlendirmesinde bulundu.