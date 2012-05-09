Cumhurbaşkanı Abdullah Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nu ziyaret etti. Gül'ü, yüksek kuruma gelişinde Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve kurum başkanı Bahaeddin Yediyıldız karşıladı.



Yediyıldız'ın makamında kurumun özel defterini imzalayan Gül, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu'nu uzun zamandır ziyaret etmek istediğini söyledi. Özel defterin önceki yapraklarına bakan Gül, ''Görüyorum ki 1984'ten sonra burayı ilk ziyaret eden Cumhurbaşkanıyım maalesef'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Gül, kurumun çok önemli olduğunu, ancak öneminin farkında olunmadığını belirterek, dil, tarih ve kültürün çok büyük konular olduğunu söyledi.

Bir ülkenin teknolojiyi kararlı olması halinde geliştirebileceğini ya da ithal edebileceğini, ancak kültür, tarih ve dil gibi konuların yıllara yayılan alanlar olduğunu vurgulayan Gül, şöyle konuştu:

''Bugünkü küreselleşen ortamda hakim kültür, diğer kültürleri yok edebiliyor. Tarihe ne kadar damga vursanız da kültürünüzü yeni nesillere taşıyamıyorsanız, yıllar sonra yok olmanız mümkün olabiliyor. Geçmişe bakınca ne büyük medeniyetler, kültürler yok olmuş.

Yüksek kuruma çok büyük işlev düşüyor. Yeni dünya şartları karşısında yüksek kurula daha çok destek vermeliyiz ve bu destek, kurulun yeni çalışmalar yapmasına vesile olur.''

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Yediyıldız, konuşmasının ardından Gül'e, Atatürk'ün kendi el yazasıyla yazdığı ''Medeni Bilgiler'' kitabının ''Türk Milleti'' tanımı yaptığı ilk sayfasının pirinç tablosunu hediye etti.

Basına kapalı devam eden ziyarette Gül'e, brifing verildi. Gül'e, ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen de eşlik etti.