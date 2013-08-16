Güldal Akşit rahatsızlandı

AYDIN

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Güldal Akşit, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu edildi.

Hastaneden ayrılmadan önce eşi Haluk Akşit ile ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Oğurlu'yu ziyaret eden Akşit, bayram tatili münasebetiyle Didim'de bulunduğu sırada rahatsızlandığını belirtti.

Tatilinin ardından rahatsızlandığını ifade eden Akşit, "Çok şiddetli bir sancı başladı. Kesilmeyince Ankara'yı, tanıdık doktorlarımızı aradım. Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ni önerdiler ve buraya geldik. İyi ki de gelmişiz. Gerçekten her bakımdan tetkikleri yaptılar, yardımcı oldular. En güzeli de o kadar kısa sürede taşımızı düşürdük. Her şeyden önemlisi sancı geçti. Bugün de taburcu oluyoruz."

"Fakirin hırsızlığa çıkması gibi oldu"

Başhekim Oğurlu'nun şahsında tüm hastane personeline teşekkür eden Güldal Akşit, rahatsızlığının tatil dönemine rast gelmesinin kendileri açısından şanssızlık olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

"Böbreğimde taş olduğunu daha önce öğrenmiştik. Ama bu taş ne zaman oynar, ne zaman düşer belli değildi. Demek burada olacakmış. Uzun zamandır tatil yapmayıp böyle bir şeye niyetlendik. Fakirin hırsızlığa çıkması gibi oldu bizimkisi. Olsun, hastanede dinlendik, o da dinlenme oldu. Ben bütün hastane personeline başhekimimizin şahsında teşekkür ediyorum. Allah eksikliğini vermesin. Aydın gerçekten güzel bir üniversite hastanesine sahip. Kendilerine bu düzenden, tertipten, intizamdan dolayı teşekkür ediyorum, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum."

Başhekim Oğurlu ise Akşit'in sağlık durumunun çok iyi olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Aydın Vali Vekili Halil Canavar ile hastane yöneticileri ve partililer Akşit'i ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Aydın inciri ve yöresel ürünlerden ikram etti.

Ziyaretin ardından Akşit, eşi Haluk Akşit ile hastaneden ayrıldı.