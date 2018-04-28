'Gül üzerinden yapılan mühendislik çalışması akamete uğradı'

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Ardahan'da valiliği ziyaret ederek, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Işık, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 35 yıllık terör sebebiyle arzu ettikleri gelişmeyi sağlayamadıklarını söyledi.

Son dönemlerde terör örgütlerine ağır darbeler vurduklarını ifade eden Işık, "Bir taraftan da özellikle terörle mücadelenin ekonomik, sosyal, kültürel, manevi gibi tüm boyutlarıyla mücadeleyi yürüten bir hükümet anlayışımız var. Bu anlayışın bir gereği olarak da Başbakan Yardımcısı olarak ben terörle mücadelenin güvenlik boyutu dışındaki boyutların koordinasyonlarından sorumluyum. Bu vesileyle illerimizi tek tek geziyorum." diye konuştu.

Bedelli askerlik açıklaması

Bir gazetecinin Başbakan Binali Yıldırım'ın bedelli askerlik açıklamasını hatırlatmasına şu karşılığı verdi:

"Başbakanımız, bu konuya müspet bakıyorum dedikten sonra hükümetimiz mutlaka bu konuyu değerlendirecektir. Bu konuda hükümetimizin yaptığı değerlendirmenin sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde alınacak karar hepimiz için geçerli karar olacaktır. Başbakanımızın 'ben buna müspet bakıyorum' ifadesi çok önemli. Bunun sonucunda artık hükümet değerlendirmesini beklememiz gerekiyor."

"Siyaset, mühendislik kabul etmez"

Işık, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tartışmaların anımsatılması üzerine de Abdullah Gül'ün ülkede çeşitli bakanlıklarda bulunduğunu ve en son da cumhurbaşkanlığını yapmış bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Işık, siyasette her şeyin doğal akışı içerisinde gerçekleşmesi gerektiğini belirterek, siyasetin mühendislik kabul etmediğini dile getirdi.

Taleplerin tavandan değil tabandan gelmesi halinde başarının geleceğinin altını çizen Işık, "Son dönemde Abdullah Bey ile ilgili ortaya konulan tablo tabandan gelen bir talep değil aksine Tayyip Erdoğan'ın önünü nasıl keseriz anlayışının oluşturduğu bir mühendislik çalışması. Bunun akamete uğraması kaçınılmazdı ve akamete uğradı." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Işık, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay ve il protokolü ile bir süre görüştü.