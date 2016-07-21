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Gül: Meclisin bombalanacağını kimse hayal edemezdi

11. Cumhurbaşkanı Gül, "Her şeyin olabileceği akla gelirdi, böyle bir şey kimsenin aklına gelmezdi. Meclisin planlı şekilde bombalanacağını kimse hayal edemezdi. Bütün bunlar çok kara bir leke olarak geçti." dedi.

Gül: Meclisin bombalanacağını kimse hayal edemezdi

11. Cumhurbaşkanı Gül, "Her şeyin olabileceği akla gelirdi, böyle bir şey kimsenin aklına gelmezdi. Meclisin planlı şekilde bombalanacağını kimse hayal edemezdi. Bütün bunlar çok kara bir leke olarak geçti." dedi.

21 Temmuz 2016 Perşembe 16:46
716 Okunma
Gül: Meclisin bombalanacağını kimse hayal edemezdi

TBMM

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı Meclis Genel Kurulu Başkanlık Divan Odası'nda ziyaret etti.

Ziyarette AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan da hazır bulundu.

Gül, burada yaptığı konuşmada, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, "Her şeyin olabileceği akla gelirdi, böyle bir şey kimsenin aklına gelmezdi. Meclisin planlı şekilde bombalanacağını kimse hayal edemezdi. Bütün bunlar çok kara bir leke olarak geçti." dedi.

AA

Son Güncelleme: 21.07.2016 16:47
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gülönce Vatan
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