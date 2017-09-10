Gül: Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran terörist SİHA'larla vuruldu

GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, partisinin Nurdağı ilçe teşkilatının kongresinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin millet partisi ve kongrelerin halkın bayramı olduğunu söyledi.

AK Parti'nin kutlu bir yürüyüş olduğunu anlatan Gül, bunun Allah'ın rızasını ve milletin duasını almayı amaçladığını vurguladı.

İşi hizmet olanın gücünü de milletten aldığını anlatan Gül, AK Parti kurulduğu günden bu yana hizmet aşkından geri kalmadığını ve hiçbir zaman yüzünü milletten başkasına çevirmediğini ifade etti.

Millete hizmet edenin her zaman kazandığını ve bu anlayışla hareket ettiklerini aktaran Gül, şunları belirtti:

"Bizim davamız memleket davasıdır. O yüzden bu millete hizmet yolunda bütün kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Değerli dava arkadaşlarım, AK Parti iktidarıyla 15 yılda Türkiye üç kat büyüdü, ekonomi de büyüdü, üretim de büyüdü. Türkiye'de AK Parti olmasaydı, Türkiye bugün çok daha farklı bir yerlerde olabilirdi. IMF'ye olan borcundan dolayı memur ve emekli maaşlarına ödeyemeyen bir Türkiye'yi devraldık. Türkiye büyüdüğü zaman onlar rahatsız oluyor. Türkiye daha da büyüyecek. Milletimizin sofrasında 10 ekmeği varsa 30 ekmeğe çıkacak. Sanayi ve fabrikaların sayısı artacak. Türkiye çok güçlü bir şekilde yoluna emin adımlarla ilerliyor. İşte bu yüzden rahatsız oluyorlar."

"Bu teröristler Türkiye'yi terk edinceye kadar mücadelemiz devam edecek"

Türkiye'nin hızlı büyümesinden bazı çevrelerin rahatsız olduğunu vurgulayan Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ülkeye saldırıların artmasının temel nedenin bu olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin terörle mücadelede emin adımlarla yoluna devam ettiğini ve hiçbir gücün bunun karşısında duramayacağını dile getiren Gül, "Türkiye'de 80 milyon vatandaşın hiçbirini tehdit etmeyecek şekilde bu teröristler Türkiye'yi terk edinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Hangi terör örgütü olursa olsun bu örgütlerle mücadelemiz sonuna kadar kararlı bir şekilde devam edecektir." dedi.

"SİHA'lar hiçbir sivil vatandaşımıza asla bir tehdit ve tehlike oluşturmamaktadır"

Güvenlik güçlerin ay yıldızlı bayrağın bekası için mücadele ettiğini belirten Gül, Mehmetçik'e destek olması gerektiği yerde bazı milletvekili ve siyasetçilerin yanlış ifadeler kullandığını, bunun çok talihsiz ve üzücü olduğunu aktardı.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA'larla ilgili açıklamasını eleştiren Gül, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir CHP milletvekili çıkıyor diyor ki, 'Bu silahlı İHA'lar sivilleri vuruyor, vatandaşları vuruyor.' Allah'tan korkmuyor. Sen güvenlik güçlerimize, sen terörle mücadelede kararlı bir şekilde canını ortaya koyan Mehmetçiğimize nasıl böyle bir şey söylersin. Hiçbir sivil vatandaşımıza asla bir tehdit ve tehlike oluşturmaktadır. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Artvin'deki saldırısında yüzbaşımızı şehit eden terörist işte bu SİHA'larla vuruldu ve etkisiz hale getirildi. Bunlardan niye rahatsız oluyorsun? Ey CHP milletvekili sen bu milletten maaş almıyor musun? İnsan bir defa utanır milletten. CHP ne hale geldi. CHP halka, Atatürk'e yabancı hale geldi. Ama hala bu milletvekilinin açıklamasına karşı herhangi bir açıklama yapılmadı. Gerekli disiplin işlemi uygulanmadı. 'Acaba genel başkanları da mı böyle düşünüyor?' diye insan düşünmüyor değil."

Kongreye, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra AK Parti Gaziantep milletvekilleri Canan Candemir, Şamil Tayyar, Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer ve Abdulkadir Yüksel de katıldı.