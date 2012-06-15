Gül için karar günü

Anayasa Mahkemesi bugün, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün görevi süresini karara bağlayacak.

Yüksek Mahkeme, Gül’ün görev süresinin 7 yıl mı, yoksa 5 yıl mı olduğu tartışmalarına son noktayı koyacak.

CHP’li Emine Ülker Tarhan ve Akif Hamzaçebi’nin de aralarında bulunduğu 115 milletvekili Ocak ayında 'Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

RAPORTÖR '7 YIL' DEDİ

Dava ile görevlendirilen Anayasa Raportörü Ali Rıza Çoban, hazırladığı raporunda Gül’ün görev süresinin 7 yıl olduğunu belirterek "CHP’nin iptal isteminin reddi" yönünde görüş bildirmişti.

Üyelerin raporu incelemesinin ardından Anayasa Mahkemesi, bugün yapılacak toplantıda CHP’nin başvurusunu esastan karara bağlayacak.

3 SEÇENEK

Yüksek Mahkeme’nin önünde üç seçenek bulunuyor.

Mahkeme CHP nin iptal istemini kabul ederse, Gül' ün görev süresi 5 yıl olacak ve görev süresi Ağustos'ta dolacak. Yeni Cumhurbaşkanı seçimi bu yıl içinde yapılacak.

Talebin reddedilmesi durumunda ise Gül, 7 yıl görev yapacak ve seçim 2014'te olacak.

Mahkeme ayrıca Gül’ün Cumhurbaşkanlığı’na tekrar aday olup olamayacağına da karar verecek.





Son Güncelleme: 15.06.2012 01:15