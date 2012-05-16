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Gül Hollande ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Gül, NATO'nun Chicago zirvesinde Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Hollande ile bir araya gelecek.

Gül Hollande ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Gül, NATO'nun Chicago zirvesinde Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Hollande ile bir araya gelecek.

16 Mayıs 2012 Çarşamba 15:42
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Gül Hollande ile görüşecek

NATO'nun 20-21 Mayıs günlerinde ABD'nin Chicago kentinde düzenlenecek olan İttifak tarihinin en geniş katılımlı devlet ve hükümet başkanları zirvesine Türkiye, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığındaki bir heyetle katılıyor.

AA muhabirinin Türk yetkililerden edindiği bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın da bulunacağı heyet ABD'ye 18 Mayıs günü hareket edecek.
Cumhurbaşkanı Gül'ün zirve sırasında çeşitli ikili temaslar yapması planlanıyor ve bu çerçevede Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile görüşmesi kesinleşti. Gül'ün zirveye gelen başka liderlerle de bir araya gelmesi öngörülüyor.
NATO Chicago zirvesi, İttifakın kuruluşundan bu yana ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 3. NATO zirvesi. Zirvede Afganistan konusundaki oturum ile birlikte 60 kadar ülke ve kuruluş temsil edilecek ve Chicago zirvesi tarihe bu özelliği ile İttifak'ın en geniş katılımlı zirvesi olarak geçecek.

AA

Son Güncelleme: 16.05.2012 07:42
Anahtar Kelimeler:
Gül Hollande Ile Görüşecek
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