Ankara'dan İstanbul'a gelişinde Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Gürsel Tekin, CHP'nin ailesi olduğunu belirterek, 30 yıllık siyasi hayatında ayrıştıran bir kişi olmadığını söyledi.



Tekin, CHP ve Türkiye adına büyük beklentileri olduğunu vurgulayarak, ''Türkiye yüreğini arıyor. Çare, demokratik yeni bir CHP'dir'' dedi.

Sarıgül ile kesinlikle yeni bir parti kurma çalışması içinde olmadığı kaydeden Tekin, ''Ben CHP'nin iktidar olmasını, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da başbakan olmasını istiyorum. Güdülmeye itiraz ediyorum'' şeklinde konuştu.