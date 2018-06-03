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'Güçlü Türkiye'yi, güçlü meclisi oluşturacağız'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Erdem, irade ve cesaretle güçlü Türkiye'yi, güçlü meclisi oluşturacağız ve Türkiye'yi şaha kaldıracağız." dedi.

'Güçlü Türkiye'yi, güçlü meclisi oluşturacağız'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Erdem, irade ve cesaretle güçlü Türkiye'yi, güçlü meclisi oluşturacağız ve Türkiye'yi şaha kaldıracağız." dedi.

03 Haziran 2018 Pazar 15:28
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'Güçlü Türkiye'yi, güçlü meclisi oluşturacağız'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Erdem, irade ve cesaretle güçlü Türkiye'yi, güçlü meclisi oluşturacağız ve Türkiye'yi şaha kaldıracağız." dedi.

Tüfenkci, Battalgazi ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti iktidarının kente yaptığı hizmetleri anlatan Tüfenkci, seçimler öncesi meydanlarda ne vadettilerse onu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tüfenkci, kente kuzey çevre yolunu yapma sözü verdiklerini ve bununla ilgili çalışmaların sürdüğünü hatırlatarak, Malatya'da Onkoloji Hastanesi'nin de inşaat çalışmalarınının devam ettiğini ifade etti.

Malatya'daki sağlık yatırımlarının tüm hızıyla sürdüğünü dile getiren Tüfenkci, kentin sağlıkta hiçbir problemini bırakmadıklarını kaydetti.

Tüfenkci, hükümetin, Türkiye'nin 4 yerinde model fabrikalar kuracağını anlatarak, "Bunlardan birisini de Malatya'da kuracağız. Yasasını çıkarttık, pilot il olarak 4 il belirledik, bunlar Kayseri, Gaziantep, İzmit ve Malatya." diye konuştu.

Kuru kayısıda lisanslı depoya geçtiklerini aktaran Tüfenkci, gelecek yıldan itibaren hizmete girecek Ürün ihtisas Borsası ile de kayısı fiyatlarına istikrar geleceğini bildirdi.

"Yapacaksa AK Parti yapacak"

Tüfenkci, 24 Haziran seçimlerinin önemine dikkati çekerek, "Daha yapacak, söyleyecek çok sözümüz var. Güçlü bir şekilde Malatya'nın AK Parti'ye destek vermesi gerekir. Türkiye'de AK Parti'nin hizmetleri ortada. Eğer yapacaksa AK Parti yapacak." diye konuştu.

Tüfenkci, daha sonra ilçeye bağlı Yaygın Mahallesi'ne geçti. Buradaki kültür merkezinde vatandaşlarla bir araya gelen Tüfenkci, yaptıkları hizmetlerle halkın güvenine layık olmaya çalıştıklarını söyledi.

"Türkiye'yi şaha kaldıracağız"

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, kendilerinin halkın yüzünü asla kara çıkarmadıklarını, utandırmadıklarını dile getiren Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Dünya 5'ten büyüktür' dedik. O, 'Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir' deyip Filistinlilere, mazlumlara, dünya ve insanlığın mirasına, Müslümanların ortak kıblesine sahip çıktı. O, sizleri utandırmadı, 'Türkiye sınırlarının hemen yanı başında bir terör koridoru oluşturamazsınız' dedi ve onların oyunlarına, planlarına çomak soktu. Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonuyla sınırlarımızın hemen yanı başında bir terör koridoru oluşturulmasına izin vermedik. O, 15 Temmuz gibi bir darbe girişiminde milletiyle beraber dimdik ayakta durdu ve asla ve asla milletine ihanet etmedi, sizlerin verdiği desteğe, vekalete, oya layık bir siyaset ortaya koydu. İnşallah önümüzdeki dönemde utandırmayacak. Erdem, irade ve cesaretle güçlü Türkiye'yi, güçlü meclisi oluşturacağız ve Türkiye'yi şaha kaldıracağız. Türkiye'nin istikbalini ve istiklalini her şeyin üzerinde tutuyoruz. Onun için Cumhur İttifakı'nı yaptık, onun için biz cumhurbaşkanlığı hükümet sitemine geçtik."

"Türkiye'nin insan gücü ve girişimci ruhu var"

Bakan Tüfenkci, daha sonra Tokluca Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

AK Parti iktidarında Türkiye'ye büyük hizmetler yaptıklarını anlatan Tüfenkci, "Türkiye'yi büyüttükçe, refah düzeyini artırdıkça dezavantajlı gruplar dediğimiz bu ülkenin insanlarına daha çok yardım etmeye daha çok vermeye başladık. Daha önce Türkiye'de toplanan her 100 liranın 86 lirası faize gidiyordu şimdi her 100 liranın 11 lirası faize gidiyor, geri kalanı da yatırıma ve Türkiye'nin diğer ihtiyaçlarına gidiyor. Yoksa Türkiye'nin petrolü, altın madenleri yok ama Türkiye'nin insan gücü ve girişimci ruhu var. Dolayısıyla biz bu kaynakları yine kendi insanımıza döndürmüş olduk." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent TüfenkciAK Parti
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