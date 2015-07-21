'Görüşmemiz sürecin kodlarını belirlemeye dönüktü'

ANKARA - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun CHP ile yürütülecek koalisyon görüşmeleri çerçevesinde görevlendirdiği Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda bir araya geldi.



Görüşmenin ardından konuşan Bakan Çelik, "Bugün itibariyle Haluk Bey ile 1 saat 40 dakikaya yakın hem çeşitli meseleler üzerine konuştuk, gayet pozitif bir havada hem de yönteme ilişkin mutabık kaldık. Bir, iki gün içerisinde bizim ve onların toplantıları var, heyetlere karar verilecek ve heyetler en geç hafta sonuna doğru ya da bir aksilik olması halinde hafta başında bir araya gelinmiş olunur" ifadelerini kullandı.



"Sürecin kodlarını belirlemeye dönük bir görüşme oldu"



Sürecin kendisinin Türk siyaseti açısından sonuç kadar kıymetli olduğunu dile getiren Çelik, "Sonuçta müzakerelere geçilme kararı verilir ya da verilmez. Bunun her ikisi de mümkün ama bunu çözümün içinde göreceğiz. Bugün görüşmemiz, bir bakıma sürecin kodlarını, koordinatlarını ve standartlarını belirlemeye dönük bir görüşme oldu" şeklinde konuştu.



