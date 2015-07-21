Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.935
DOLAR
3.8441
STERLİN
5.3425
EURO
4.7351
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

'Görüşmemiz sürecin kodlarını belirlemeye dönüktü'

Kültür ve Turizm Bakanı Çelik, CHP ile koalisyon görüşmelerine dair, "Görüşmemiz, sürecin kodlarını ve standartlarını belirlemeye dönüktü" dedi

'Görüşmemiz sürecin kodlarını belirlemeye dönüktü'

Kültür ve Turizm Bakanı Çelik, CHP ile koalisyon görüşmelerine dair, "Görüşmemiz, sürecin kodlarını ve standartlarını belirlemeye dönüktü" dedi

21 Temmuz 2015 Salı 13:27
550 Okunma
'Görüşmemiz sürecin kodlarını belirlemeye dönüktü'

ANKARA - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun CHP ile yürütülecek koalisyon görüşmeleri çerçevesinde görevlendirdiği Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Görüşmenin ardından konuşan Bakan Çelik, "Bugün itibariyle Haluk Bey ile 1 saat 40 dakikaya yakın hem çeşitli meseleler üzerine konuştuk, gayet pozitif bir havada hem de yönteme ilişkin mutabık kaldık. Bir, iki gün içerisinde bizim ve onların toplantıları var, heyetlere karar verilecek ve heyetler en geç hafta sonuna doğru ya da bir aksilik olması halinde hafta başında bir araya gelinmiş olunur" ifadelerini kullandı.

"Sürecin kodlarını belirlemeye dönük bir görüşme oldu"

Sürecin kendisinin Türk siyaseti açısından sonuç kadar kıymetli olduğunu dile getiren Çelik, "Sonuçta müzakerelere geçilme kararı verilir ya da verilmez. Bunun her ikisi de mümkün ama bunu çözümün içinde göreceğiz. Bugün görüşmemiz, bir bakıma sürecin kodlarını, koordinatlarını ve standartlarını belirlemeye dönük bir görüşme oldu" şeklinde konuştu.

AA

Son Güncelleme: 21.07.2015 12:57
Anahtar Kelimeler:
önce VatanSüreç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
CHP tüzük değişikliğinden memnun
CHP tüzük değişikliğinden memnun
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ