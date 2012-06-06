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Görüşmelerinde yarar görüyorum

Başbakan Yardımcısı Arınç, Erdoğan-Kılıçdaroğlu görüşmesinin yararlı sonuçlar vermesini ümit ettiğini söyledi

Görüşmelerinde yarar görüyorum

Başbakan Yardımcısı Arınç, Erdoğan-Kılıçdaroğlu görüşmesinin yararlı sonuçlar vermesini ümit ettiğini söyledi

06 Haziran 2012 Çarşamba 13:52
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Görüşmelerinde yarar görüyorum
ANKARA - Başbakan YardımcısıBülent Arınç, Başbakanlık Merkez Bina'da Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabulünde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yapacağı ziyaretle ilgili soruyu yanıtladı.

Görüşmenin olumlu, yararlı sonuçlar vermesini dileyen Arınç, ''Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı ile AK Parti Genel Başkanı'nın eğer bu sıfatları kullanacaklarsa her zaman her vesileyle bir araya gelmesinde ülke meselelerinin veya başka konuların görüşülmesinde ben şahsen fayda görürüm'' dedi.
Bunun bir diyalog açısından da sivil bir dayanışma açısından da partilerin düşüncelerini, fikirlerini birbirlerine takdim etmeleri noktasından da çok uygarca bir davranış olacağını ifade eden Arınç, geçmişte bunun olumlu örneklerinin çok az görüldüğünü, olumsuzların zihinlerde kaldığını söyledi.
Arınç, ''Mesela AK Parti Genel Başkanı olarak Sayın Başbakanımızın, hem Sayın Bahçeli'den hem Sayın Baykal'dan ve Kılıçdaroğlu'ndan zaman zaman randevu talep etmesine çok soğuk bakıldığını ve kabul edilmediğini hatırlıyoruz. Belki aynı şey başka partiler açısından da olmuştur. Konusu ne olursa olsun bir medeni diyalog açısından partilerin genel başkanlarının birbirlerini ziyaret etmeleri ve mutlaka önemli konular da olsa bunları görüşmelerinde şahsen yarar görüyorum. Bu inisiyatifi sayın Kılıçdaroğlu kullanmıştır, Sayın Başbakanımız da ilk uygun olduğu günde randevu vermiştir'' diye konuştu.
Toplantının mutlaka yararlı sonuçlar vereceğini ümit ettiğini belirten Arınç, ''Eğer Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Bahçeli ile de görüşmek isterse şahsen bu görüşmenin yapılmasında fayda görürüm, yine BDP ile böyle bir görüşme arzu edilirse BDP'nin de kendilerine bu görüşme talebini olumlu karşılamasını dilerim'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 06.06.2012 05:55
Anahtar Kelimeler:
Bülent Arınç
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