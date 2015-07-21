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'Görüşmede yöntem üzerinde duruldu'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Koç, AK Parti ile koalisyon görüşmesinde yöntem üzerinde durulduğunu, alt başlık değerlendirilmesi yapılmadığını bildirdi

'Görüşmede yöntem üzerinde duruldu'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Koç, AK Parti ile koalisyon görüşmesinde yöntem üzerinde durulduğunu, alt başlık değerlendirilmesi yapılmadığını bildirdi

21 Temmuz 2015 Salı 14:49
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'Görüşmede yöntem üzerinde duruldu'

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, koalisyon görüşmeleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ile bir araya geldiği toplantının ardından,CHP Genel Merkezi'nde gazetecimlere açıklamalarda bulundu.

Koç, "Toplantıda bir yöntem üzerinde duruldu, alt başlık değerlendirilmesi yapılmadı. 14 temel ilke belirlemiştik. Bu 14 temel ilke, CHP'nin öne sürdüğü koalisyon koşulları değil, bir demokrasinin olmazsa olmaz şartları olarak görülmesi gerektiğinin de altını çizmiştik" dedi.

AK Parti ile gerçekleştirilen toplantının, bir yöntem görüşmesi olarak değerlendirilebileceğine işaret eden Koç, "Toplam süre en fazla 10-12 gün içinde bir temel sonuca varmak mümkün olacak veya olmayacak. Her iki koşulda da, tabloda da gereken açıklamalar yapılacak" diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 21.07.2015 13:05
Anahtar Kelimeler:
CHPönce Vatan
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