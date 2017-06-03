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Görevlendirme yapılan belediyenin bütçesi fazla verdi

KHK kapsamında Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Aktaş, "Bütçemiz, 2016'nın ilk 5 aylık döneminde 4 milyon 302 bin 439 lira açık vermişken, 2017'nin aynı döneminde 5 milyon 428 bin 472 lira fazla vermiştir." dedi.

Görevlendirme yapılan belediyenin bütçesi fazla verdi

KHK kapsamında Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Aktaş, "Bütçemiz, 2016'nın ilk 5 aylık döneminde 4 milyon 302 bin 439 lira açık vermişken, 2017'nin aynı döneminde 5 milyon 428 bin 472 lira fazla vermiştir." dedi.

03 Haziran 2017 Cumartesi 13:58
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Görevlendirme yapılan belediyenin bütçesi fazla verdi

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Akdeniz Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Hamdi Bilge Aktaş, Belediye bütçesinin 2017'nin ilk 5 ayında 5 milyon 428 bin 472 lira fazla verdiğini bildirdi.

Aktaş, vatandaşlarla ve mahalle muhtarlarıyla Gazipaşa Ortaokulu Konferans Salonu'ndaki toplantıda bir araya geldi.

Aktaş, devletin imkanları ölçüsünde hem yerel, hem de genel hizmetlere ilişkin sorunları belirlemek ve çözüme kavuşturmak istediklerini belirterek vatandaşlarla haftalık geziler düzenleyerek, mahallelerde bir araya geleceklerini söyledi.

Belediyenin borçları hakkında bilgiler veren Aktaş, geçen dönemden kalan toplam borcun 177 milyon lira olduğunu aktararak "Belediyeye biriken vergi ve sigorta borçlarını ödedik. Önceliğimiz israfı önlemek ve gelir kaynaklarının önünü açmak oldu. Bu çalışmalar sonucu bütçemiz, 2016 yılının ilk 5 aylık döneminde 4 milyon 302 bin 439 lira açık vermişken, 2017'nin aynı döneminde 5 milyon 428 bin 472 lira fazla verilmiştir. Açık ve fazlalık beraber değerlendirildiğinde 9 milyon 730 bin 911 liralık tasarruf sağlanmıştır." diye konuştu.

Aktaş, Akdeniz Belediyesinin 5,5 ayda geldiği noktaya değinerek, "16 Aralık 2016'da 7 milyon lira civarında müteahhit firmalara ve küçük esnafa borç devir alınmış, bu borç 31 Mayıs 2017 itibarıyla ödenerek sıfırlanmıştır." dedi.

SGK ve vergi borçlarının 130 milyon lira, Mersin Büyükşehir Belediyesine borcun ise 28 milyon lira olarak 144 ay yapılandırıldığını ve ilk 4 taksidin ödendiğini bildiren Aktaş, taşeronların maaşlarının düzenli yatırıldığını, en iyi hizmeti vermek için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Belediye Başkan VekiliKhkKaymakam Hamdi Bilge Aktaş
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