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Gökçek'ten Tekin'in istifası ile ilgili bomba iddia

Gürsel Tekin'in istifa bombasından sonra bir bomba iddia da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten geldi.

Gökçek'ten Tekin'in istifası ile ilgili bomba iddia

Gürsel Tekin'in istifa bombasından sonra bir bomba iddia da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten geldi.

03 Mayıs 2012 Perşembe 15:35
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Gökçek'ten Tekin'in istifası ile ilgili bomba iddia

CHP'yle ilgili bir iddia siyasetin gündemine bomba gibi düştü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in parti yönetiminden istifa ettiği iddia ediliyor.

Tekin'in istifasını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ilettiği ancak CHP Lideri'nin istifayı kabul etmediği belirtiliyor. Tekin'in sadece yönetimden istifa ettiği haberleri geliyor.

İşte bu iddayı destekleyen ilk açıklama Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten geldi.

Gökçek Twitter'da bomba bir iddiayı ortaya attı. Gökçek'e göre Gürsel Tekin'le Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül parti kuracak.

Son Güncelleme: 03.05.2012 07:44
Anahtar Kelimeler:
Gökçekten Tekinin Istifası Ile Ilgili Bomba Iddia
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