Gökçek'ten Tekin'in istifası ile ilgili bomba iddia

CHP'yle ilgili bir iddia siyasetin gündemine bomba gibi düştü.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in parti yönetiminden istifa ettiği iddia ediliyor.



Tekin'in istifasını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ilettiği ancak CHP Lideri'nin istifayı kabul etmediği belirtiliyor. Tekin'in sadece yönetimden istifa ettiği haberleri geliyor.



İşte bu iddayı destekleyen ilk açıklama Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten geldi.



Gökçek Twitter'da bomba bir iddiayı ortaya attı. Gökçek'e göre Gürsel Tekin'le Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül parti kuracak.