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Gizlenme imkanlarıı kalmamıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu katil sürülerinin gizlenme imkanı kalmamıştır” dedi.

Gizlenme imkanlarıı kalmamıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu katil sürülerinin gizlenme imkanı kalmamıştır” dedi.

22 Ocak 2017 Pazar 11:17
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Gizlenme imkanlarıı kalmamıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün Afrika'daki faaliyetlerine ilişkin, "15 Temmuz gecesi suçüstü yakalanan bu örgütün, bu katil sürülerinin, artık 'diyalog, hizmet, eğitim, ticaret' diyerek gizlenme imkanı kalmamıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan, Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'ı kapsayan Doğu Afrika gezisinin ilk durağı Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'a hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı konuşmada, Afrika ülkelerindeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) faaliyetlerine değinen Erdoğan, "Afrika ülkelerinde Tanzanya olsun, Mozambik olsun, diğerleri olsun FETÖ'nün bu ülkelerdeki yoğun faaliyetleriyle ilgili oradaki devlet başkanlarıyla bu konuları da masaya yatırıp değerlendirmelerini inşallah yapmış olacağız." dedi.

"Afrikalı dostlarımızın bu örgüte karşı hassasiyeti artmaktadır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Afrikalı dostlarımız arasında bu örgüte, bu örgütün niyetlerine, yanıltıcı söylemlerine karşı hassasiyet her geçen gün tanıdıkça, derinliğine vakıf oldukça artmaktadır. 15 Temmuz gecesi suçüstü yakalanan bu örgütün, bu katil sürülerinin, artık 'diyalog, hizmet, eğitim, ticaret' diyerek gizlenme imkanı kalmamıştır."

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanRecep Tayyip Erdoğan
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