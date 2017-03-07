Girişim başarılı oysaydı 2016'da darbe anayasamız olacaktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir restoranda sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Referandum İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, fırsatlarının yanında tehlikeleri ve zorlukları da bulunan medeniyet beşiği topraklar üzerinde yaşanıldığını söyledi.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında okunan bildiriye işaret eden Soylu, şöyle konuştu:

"O bildirinin sonunda, dikkat edin bir vaat vardı, neydi hatırlıyor musunuz? Yeni bir anayasa. Herkes unuttu. O bildiri, yeni bir anayasayı Türkiye'ye getirmeyi, bir talimatla orada millete deklare etmeyi, millete anlatmayı kendisine vazife edinmişti. Eğer bu darbe girişimi başarılı oysaydı, 1961 ve 1982 üzerine bir de 2016 yılında bir darbe anayasamız olacaktı ve bu anayasanın kodları ötekilerle aynı ama daha katı, daha milleti dışlayan, daha ülkemizin birlik ve beraberliğini dışlayan bir anlayışı ortaya koyacaktı. Yine tepemize birtakım kendi tayin ettikleri güya yargının mensuplarıymış gibi hakimler, yargıçlar, atanmışlar bekçi olarak dikilecekti."

"Yükselme dönemi içerisine girdik"

Soylu, Türkiye'nin birçok badireden ve sıkıntıdan geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

Tam 300 yıl yaşadığımız gerileme döneminden sonra Allahımıza hamdolsun ki 21'inci yüzyılın başından itibaren yükselme dönemi içerisine girdik. Bunu ben söylemiyorum, rakamlar söylüyor, 3 bin dolardan 11 bin dolara. Bunu ben söylemiyorum bölünmüş yollar, barajlar, Marmaray, Avrasya, şehir hastaneleri, 3. Boğaz Köprüsü, Osman Gazi söylüyor, insansız hava uçakları söylüyor, Altay tankları söylüyor. Bunu ben söylemiyorum, bu ülkede her seçimde istikrara oy veren bu anlayışın kendisi söylüyor. Size şu soruyu sormak istiyorum? Her zaman ayağımıza çelme takmak istiyorlar, bunu görüyoruz, ne kadar birikimimiz varsa onu bir anda yok etmek, tarumar etmek, bizi yine muhtaç etmek istiyorlar. Biz bunun farkındayız ama bugün tam zamanıdır. Avrupa'nın rotasını kaybettiği, etrafımızdaki coğrafyanın ayakta durmakta zorlandığı ama bizim bugün ayakta durduğumuz zaman dilimi içerisinde bugün tam rotasıdır. Birinci sıçramayı gerçekleştirdik, şimdi ikinci sıçrama zamanıdır."