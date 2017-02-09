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"Getirilmek istenen tek adam rejimidir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak, "Getirilmek istenen tek adam rejimidir. Halkımız bunu görüyor ve buna itiraz ediyor, 'hayır' diyor." ifadesini kullandı

"Getirilmek istenen tek adam rejimidir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak, "Getirilmek istenen tek adam rejimidir. Halkımız bunu görüyor ve buna itiraz ediyor, 'hayır' diyor." ifadesini kullandı

09 Şubat 2017 Perşembe 15:29
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"Getirilmek istenen tek adam rejimidir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın yeni terör tanımları icat edip, "evet" propagandası yaptığını savunarak, bunu da "akıl tutulması" olarak niteledi.

Referandum öncesi Cumhurbaşkanı ve Başbakanın kamu olanaklarıyla yapılan törenleri ve kurumların toplantılarını AK Parti mitingine dönüştürdüğünü ileri süren Budak, "Getirilmek istenen tek adam rejimidir. Tek adam rejimi kurulacak, tek adam hem hükümet, hem meclis, hem bir partinin genel başkanı, hem de mahkeme olacak. Halkımız bunu görüyor ve buna itiraz ediyor, 'hayır' diyor." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı ve Başbakanın salı günü katıldığı TOBB Ekonomi Şurası'ndaki konuşma saatinin değiştirilerek, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı konuşması saatine denk getirildiğini de belirten Budak, "Halkın doğruları duymasından korkuyorlar." görüşünü paylaştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPÇetin Osman BudakAK Parti
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