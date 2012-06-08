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Geri kabul ve vize eş zamanlı olmalı

Reform İzleme Grubu'nun 26. Toplantısı sonuç bildirisinde, Türkiye'nin Geri Kabul Anlaşması ve vize serbestisi konusunda tavrının net olduğu vurgulandı

Geri kabul ve vize eş zamanlı olmalı

Reform İzleme Grubu'nun 26. Toplantısı sonuç bildirisinde, Türkiye'nin Geri Kabul Anlaşması ve vize serbestisi konusunda tavrının net olduğu vurgulandı

08 Haziran 2012 Cuma 17:30
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Geri kabul ve vize eş zamanlı olmalı
ANKARA - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in evsahipliğinde, Ordu Anemon Otel'de, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen 26. Reform İzleme Gurubu (RİG) toplantısının ardından sonuç bildirisi yayımlandı.

Reform İzleme Grubu'nun 26. Toplantısı'nın sonuç bildirisinde, Türkiye'nin Geri Kabul Anlaşması ve vize serbestisinin eş zamanlı olarak hayata geçirilmesi konusundaki tavrının net olduğu belirtilerek, Avrupa Birliği'nin bu konuda her iki taraf bakımından da tatminkar olacak bir adımı en kısa sürede atmasının beklendiği kaydedildi.
"Avrupa Birliği'nin bu konuda her iki taraf bakımından da tatminkar olacak bir adımı en kısa sürede atması beklentimizdir" denilen bildiride, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı'nın da Adalet Bakanlığı tarafından güncellenerek, bugün itibariyle Başbakanlığa sevk edildiği bildirildi.

AA

Son Güncelleme: 08.06.2012 09:31
Anahtar Kelimeler:
Reform İzleme Grubu
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