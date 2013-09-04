General Sisi'yle randevumuz yok

ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, Mısır ziyaretine ilişkin, "General Sisi'yle bir randevumuz yok, çünkü ordu bizim muhatabımız değil. CHP olarak biz de bu yapılan şeyi darbe olarak niteledik. Buna darbe olarak niteledikten sonra da Mursi'nin yanında yer alıyoruz demedik. CHP, Mısır halkının yanındadır. Mısır halkının geleceği, huzuru, oraya demokrasinin gelmesinden yana bir CHP vardır, bizim çıkış noktamız budur" dedi.

Loğoğlu, CHP heyetinin 9-12 Eylül tarihleri arasında Mısır'a gerçekleştireceği ziyarete ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Ziyareti Mısır Dışişleri Bakanı Nebil Fehmi'nin daveti üzerine gerçekleşeceğini, Fehmi ile geçmişte aynı dönemde Washington'da büyükelçilik görevlerinde bulunduklarını, kendisini o dönemden tanıdığını anlattı.

Gitme arzusunun ise kendilerinden kaynaklandığını ifade eden Loğoğlu, "Çünkü Türkiye ve Mısır bölgenin iki büyük ve stratejik ülkesi ve bu iki ülkenin ilişkilerinin sağlıklı, iyi, olumlu olması hem iki ülke halkları bakımından hem de bölgenin istikrarı huzuru bakımından büyük önem taşıyor" dedi.

Loğoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugünkü duruma baktığımızda da karşılıklı gerekçelerle Mısır'daki hükümet ile Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti arasında ilişkiler iyi değil, kopma noktasına geldi. Gerçi bugün Türk Hükümeti olumlu bir adım atarak büyükelçimizi geri gönderme kararı aldı. Biz bunu olumlu karşılıyoruz. Belki hiç çekilmemesi daha iyi olurdu. Danışma için her zaman çağrılabilir ama geri gönderilme kararı olumludur. Sanıyorum biraz da bizim CHP heyetinin gidişinden ilham almış olsalar gerek ama her halükarda iyi bir karar."

"Türkiye Mısır ilişkilerine katkı yapmak için gidiyoruz"

CHP'nin amacının her zaman Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda olduğunu vurgulayan Loğoğlu, "Bizim amacımız Mısır'daki itilaf, anlaşmazlık konusunda bir taraf almak değil. Bizim amacımız oraya Türkiye için gidiyoruz. Türkiye Mısır ilişkilerine katkı yapmak için gidiyoruz. Bu ilişkileri bir şekilde biraz daha olumluya çevirebilecek yollar ve yöntemler bulabilir miyiz umuduyla gidiyoruz. Ayrıca iki gazeteci arkadaşımızın gözaltında bulunduklarını biliyoruz, onlar konusunda da bir girişim yapmak isteyeceğiz" diye konuştu.

Bugün bazı gazetelerin CHP'nin ziyaretini olumsuz yönde değerlendiren haberler yaptığını ifade eden Loğoğlu, şöyle devam etti:

"Bazı gazete manşetlerinde gördüm 'Firavunun ayağına gidiyorlar, General Sisi'yle görüşecekler...' General Sisi'yle bir randevumuz yok çünkü ordu bizim muhatabımız değil. CHP olarak biz de bu yapılan şeyi darbe olarak niteledik. Buna darbe olarak niteledikten sonra da Mursi'nin yanında yer alıyoruz demedik. CHP Mısır halkının yanındadır.Mısır halkının geleceği, huzuru, oraya demokrasinin gelmesinden yana bir CHP vardır, bizim çıkış noktamız budur. Biz kimseyi Mısır'da düşman, hasım olarak da görmüyoruz. Çünkü ordusuyla, siyasi partisiyle Müslüman Kardeşleriyle, karşısındaki diğer partilerle Mısır, Mısır halkına aittir. Onların vereceği kararlara saygılı olmamız gerekir. Biz olumlu, yapıcı bir anlayışla Mısır'a gidiyoruz."

Loğoğlu, ziyaret programındaki görüşmelerin henüz netleşmediğini belirterek, Dışişleri Bakanı Fehmi ile görüşmelerinin kesin olduğunu belirtti.

Loğoğlu, siyasi parti temsilcileriyle, kanaat önderleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve Mısır medyasıyla bir araya gelmesinin planlandığını da söyledi.

Mursi ile görüşme

Başka bir soruyu yanıtlayan Loğoğlu, "Biz Sayın Mursi'yle de görüşmek isteriz çünkü öyle veya böyle Mısır'ın yakın tarihinde önemli bir rol oynamış kişi. Biz onun özgürlüklerine dokunulmasını da istemeyiz. Ama Mısır'ın içişlerine karışacak ölçüde müdahalede bulanamayız. Mursi'yle bizi görüştürürlerse bundan çok büyük mutluluk duyacağız çünkü bu iyiye bir işarettir ve bizim amacımıza uygun bir görüşme olur. Amaç, Türkiye Mısır ilişkilerini ve Mısır'ın geleceğini rahatlatmak. Bizim Mursi'yle görüşmemiz buna katkıda bulunur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

CHP heyetinde kendisinin yanı sıra İstanbul milletvekili Osman Korutürk ile iki gazetecinin de bulunduğunu aktaran Loğoğlu, yararlı bir ziyaret olacağına inandığını söyledi.

Sosyal paylaşım sitelerinde ziyaretlerine ilişkin "İnşallah geri dönmezsiniz" şeklinde mesajlar gördüğünü ifade eden Loğoğlu, bu durumu da tebessüm ederek karşıladıklarını belirtti.

Ziyaretin ardından izlenimlerini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile paylaşacaklarını kaydeden Loğoğlu, şöyle konuştu:

"Her ziyaretten sonra elbette kendi iç mutfağımıza bilgi veriyoruz. Genel Başkanımıza da bilgi vereceğiz. Ama Dışişleri Bakanlığına yazılı bir rapor gönderiyoruz. İstedikleri takdirde Irak konusunda olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanına da bilgi veririz. Ama düzenli olarak biz bunu yapıyoruz. CHP, devlet geleneklerini gayet iyi bilen bir partidir. Yapılan her dış temas parti adına değil, Türkiye adına, Türkiye için yapılır. İktidar değiliz ama Türkiye için yapıyoruz. Onun için edindiğimiz izlenimleri, aldığımız sonuçları, bu tür ziyaretlerden mutlak suretle yazılı olarak, son Irak ziyaretinde de yaptığımız gibi Dışişleri Bakanlığına iletiyoruz. Bu kez de öyle yapacağız."

Irak ziyaretine ilişkin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yapacakları ancak Gül'ün programındaki yoğunluk nedeniyle ertelenen görüşmenin de yarın İstanbul'da gerçekleşmesinin planlandığını belirten Loğoğlu, kendisi ve ziyarete katılan CHP Milletvekili Korutürk'ün Gül'e bilgi vereceklerini bildirdi.