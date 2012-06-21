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Genel Müdür maksadını aşmış

Ulaştırma Bakanı Yıldırım, Karayolları Genel Müdürü'nün "İstanbullular tatillerini İstanbul dışında geçirirlerse işimiz kolaylaşır" sözlerini değerlendirdi.

Genel Müdür maksadını aşmış

Ulaştırma Bakanı Yıldırım, Karayolları Genel Müdürü'nün "İstanbullular tatillerini İstanbul dışında geçirirlerse işimiz kolaylaşır" sözlerini değerlendirdi.

21 Haziran 2012 Perşembe 16:11
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Genel Müdür maksadını aşmış
İSTANBUL

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, ''7'inci Uluslararası Elektronik Haberleşme Düzenleyiciler Konferansı''nda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Fatih Sultan Mehmet ve Haliç köprülerindeki çalışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Gazetecilerin, Karayolları Genel Müdürü'nün açıklamalarını hatırlatması üzerine Binali Yıldırım, şunları kaydetti:
''Aslında genel müdürün söyledikleri yanlış yöne çekildi, yani biz bu çalışmayı yapıyoruz, ancak İstanbulluların da tatil zamanı, tatillerini İstanbul dışında geçirirlerse işimiz kolaylaşır... Tabii Genel Müdür'e düşmez o... Biraz maksadını aşan bir şey söylemiş, herkes tatilini ne zaman yapacak kararını kendi verecek. Ama iyi niyetle fakat yanlış anlamaya müsait bir açıklamadır.''
Bakan Yıldırım, çalışmanın 18 Haziran'da başlayıp 17 Eylül'de tamamlanacağını hatırlatarak, bu tarihlerin seçilmesinin nedenini okulların kapanması olarak açıkladı.
İki köprüyü farklı zamanlarda bakıma almadıkları için eleştiriler olduğunu anımsatan Yıldırım, "Bazıları diyor ki, birini yapın sonra diğerini yapın. Ne olacak? 3 ay Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde insanlar eziyet çekecek, sıkıntı yaşayacak, hadi bitti derken bir 3 ay da Haliç köprüsünde aynı sorun yaşanacak. Ve üstelik de artık tatillerin bittiği, okul dönüşlerinin başladığı tarihte olacak... Bütün bunların hesabı kitabı, detay çalışmaları yapıldı, trafiğin en az şekilde etkilenmesi için gerekli tedbirler alındı ve bunun duyurusu da günler öncesinden yapıldı ve işe başlandı" diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 21.06.2012 08:16
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