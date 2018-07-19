"Genel merkezimiz gereğini yapmaya hazırdır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özkan, olağanüstü kurultaya ilişkin, "Yeterli imza varsa, genel merkezimiz bunları teslim almaya ve gereğini yapmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.
AA
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özkan, olağanüstü kurultaya ilişkin, "Yeterli imza varsa, genel merkezimiz bunları teslim almaya ve gereğini yapmaya hazırdır." dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özkan, olağanüstü kurultaya ilişkin, "Yeterli imza varsa, genel merkezimiz bunları teslim almaya ve gereğini yapmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.
AA