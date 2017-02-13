"Gençler varsa Türkiye'nin yarınları aydınlık olacak"

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan beş askerin cenazesinin bugün memleketlerine gönderildiğini, Türkiye'nin, sınır güvenliğini sağlamak için sınır ötesi operasyon yapma hakkının olduğunu belirtti.

"Bizim için en önemli şey, 80 milyon vatandaşımızın can güvenliğidir. Bunun için de uluslararası hukukun gerektirdiği her şeyin yapılması gerekliliğinde hiçbir tereddüt yoktur." diyen Böke, Türkiye'nin, AK Parti'nin yanlış ve maceracı dış politikaları sonucunda, Suriye'de bir bataklığa gömüldüğünü ileri sürdü.

"Türkiye' diyen bizler asla yılmayacağız"

Referandum sürecinin kurallarının, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile değiştirilerek, "Hep biz konuşalım, gerçekler sussun" denildiğini ileri süren Böke, gerçekler ortaya çıkarsa bu düzenin değişeceğini, Türkiye'nin kazanacağını söyledi.

Böke, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hayır kampanyasını daha ilk günden zorbalıkla engellemeye çalışıyorlar. Demokratik hakkını kullanan, karşısına konmuş olan iki tercihten birine dair görüş bildirenleri, bu ülkenin milyonlarca vatandaşını 'terörist' ilan ediyorlar, gözleri dönmüş. Ne yaparsanız yapın, gece yarısı sinsice getirdiğiniz KHK'larla üniversiteden atmaya kalktığınız yüzlerce bilim insanı, 'hayır' dediği için gece uykularınızı kaçıran İrfan Değirmenci, bu ülkenin nice milyonlarca onurlu insanı, 'Türkiye' diyen bizler asla yılmayacağız. Gerçekler konuşulacak. Siz sesimizi kıstığımızı zannedeceksiniz ama siz kısmaya çalıştıkça, herkes bizi daha çok duyacak. Türkiye kazanacak ve bugünden zaten kazanıyor. Terörist ilan etmeye kalktığımız bu millet, Cumhuriyeti yeniden ayağa kaldıracak, sizin çarpık düzeninizi, bu saray rejimini bitirecek ve yeniden aydınlık bir Türkiye hikayesini demokratik bir biçimde hep beraber yazacak. Siz bu değişimin başladığını gördüğünüz için korkuyorsunuz."

Üniversite öğrencilerine çağrı

Herkesin görevinin sandığa gitmek, bu demokratik hakkı hayırlı bir şekilde kullanmak ve sandıklara sahip çıkmak olduğunu belirten Böke, gençlere, "Sevgili gençler, lütfen üniversitelerinizden ayrılamayacağınız bir hafta sonuna denk gelen bu referandumda olduğunuz yerde oyunuzu kullanabilmek için kayıtlarınızı aldırmayı ihmal etmeyin. Siz varsanız, Türkiye'nin yarınları mutlaka aydınlık olacak, siz varsanız Türkiye Cumhuriyeti demokratikleşecek." diye seslendi.

"AYM konusu değerlendiriliyor"

Böke, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"CHP'nin anayasa değişikliğiyle ilgili Anayasa Mahkemesine gidip gitmeyeceğinin" sorulması üzerine Böke, "Parti üst kurullarımızın hepsinde de bugünkü MYK'da da konu değerlendirilmeye devam ediyor. Yarın Sayın Genel Başkanımız bu konuyla ilgili açıklamayı yapacak parti adına." yanıtını verdi.