Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO
Rüzgarlı Şehir: Chicago
Rüzgarlı Şehir: Chicago
X PARKUR ikinci dönüşüm kampı başlıyor
X PARKUR ikinci dönüşüm kampı...
Kılıçdaroğlu 40'tan fazla ile gitti
Kılıçdaroğlu 40'tan fazla ile gitti
Bu karar Emre'yi şok etti
SON DAKİKA
Bu karar Emre'yi şok etti
'Ertuğrul Gazi' mobil oyun oldu
'Ertuğrul Gazi' mobil oyun oldu

"Gençler, bunlara hadlerini bildirecek misiniz"

Başbakan Yıldırım, "Şimdi bazıları '21 yaşındaki gençlere siyaset olmaz' diyor. 'Gençler bu işten anlamaz' diyor. Gençler, bunlara hadlerini bildirecek misiniz? Size güvenmeyenlere cevabınızı verecek misiniz." dedi.

"Gençler, bunlara hadlerini bildirecek misiniz"

Başbakan Yıldırım, "Şimdi bazıları '21 yaşındaki gençlere siyaset olmaz' diyor. 'Gençler bu işten anlamaz' diyor. Gençler, bunlara hadlerini bildirecek misiniz? Size güvenmeyenlere cevabınızı verecek misiniz." dedi.

15 Nisan 2017 Cumartesi 15:18
38 Okunma
"Gençler, bunlara hadlerini bildirecek misiniz"

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Küçükçekmece'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Küçükçekmece'nin bugün bir başka güzel olduğunu belirterek, "Bu ne güzel coşku, bu ne güzel heyecan. Küçükçekmece sabırsızlanıyor. Yarın sandıkları doldurmaya var mısınız? Rekora hazır mısınız? Allah sizden razı olsun. Küçükçekmece her zaman bizim yüzümüzü ak etti. Bu yolculukta hep bizimle beraber oldunuz. Milletin adamı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'la hep beraber oldunuz." dedi. 

Yıldırım, İstanbul'un bir dünya şehri, Türkiye'nin özeti, Anadolu'nun her rengini, her güzelliğini içinde barındıran muhteşem bir şehir olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İstanbul'a bak, Kars'ı gör, İstanbul'a bak, Diyarbakır'ı gör. İstanbul'a bak, Erzurum'u gör. İstanbul'a bak, Edirne'yi gör. İstanbul'a bak, Sinop'u gör. İstanbul'a bak, Konya'yı gör. İstanbul'a bak, Trakya'yı gör. Evlad-ı Fatihan'ı gör. Üsküp'ü gör, Filibe'yi gör, Kosova'yı gör. İstanbul, aziz İstanbul, Kahramanmaraş, Ökkeşler şehri. Maraş, Sütçü İmam'ın memleketi. Yozgat, bozoklar yaylasının yiğitleri. Gaziantep... Değerli kardeşlerim, İstanbul Türkiye demek, İstanbul bizim yüz akımız, İstanbul fetihle müjdelenmiş şehir. Peygamber Efendimiz'in fethine, fetihle müjdelediği şehir. İstanbul 21 yaşında fethedilen, Fatih Sultan Mehmet'in şehri. Şimdi bazıları '21 yaşındaki gençlere siyaset olmaz' diyor. 'Gençler bu işten anlamaz' diyor. Gençler, bunlara hadlerini bildirecek misiniz? Size güvenmeyenlere cevabınızı verecek misiniz. O gençler ki 15 Temmuz alçak darbe girişiminde en öndeydiniz. Tankların önünde siz vardınız. Bombaların önünde siz vardınız. O gece, bayrağı indirmediniz, ezanları dindirmediniz. Demokrasiyi korudunuz, milleti alçaklara ezdirmediniz."

'Yarın her türlü vesayete son vermenin miadı olan bir gündeyiz'

Küçükçekmecelilerle gurur duyduklarını anlatan Yıldırım, "Değerli kardeşlerim bakın yarın sandığa gidiyoruz. Gençler, sevgili Küçükçekmeceliler, sevgili hemşehrilerim. Yarın büyük gün. Yarın her türlü vesayete son vermenin miadı olan bir gündeyiz. Küçükçekmece büyük güne hazır mı? Bu milleti, 'evet' diyenleri denize dökme tehdidinde bulunanlara sandıkta cevabınız? 'Evet.' Allah sizden razı olsun." diye konuştu.

Yıldırım, İstanbul için, Türkiye için çok büyük hizmetler yaptıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la beraber bu yola birlikte çıktık. Önce İstanbul dedik. İstanbul'un sorunlarını çözdük, akmayan sularını akar hale getirdik, toplanmayan çöplerini topladık. Haliç'ini temizledik. Ulaşımda raylı sistemde büyük hizmetler yaptık." dedi.

Bugün İstanbul'un raylı sisteminin 3 misli büyüdüğünü kaydeden Yıldırım, hedefin 2023'te "her yerde raylı sistem, her yere raylı sistem" olduğunu, bunu bin kilometreye çıkaracaklarını söyledi.

Yıldırım, İstanbul'un bunları fazlasıyla hak ettiğini aktararak, "İstanbul Şehitler Köprüsü'nü tuttu, alçaklara geçit vermedi. İstanbul'un 99 tane şehidi var. Şehitlerimizin aziz hatıralarını, rahmetle minnetle anıyoruz. Gazilerimize Allah'tan şifalar diliyoruz. Değerli kardeşlerim, bu sistem artık yürümüyor. 82 model darbeden kalma bir sistem, Türkiye'ye, bölünmüş yollarıyla, hava alanlarıyla, şehir hastaneleriyle büyümüş kalkınmış Türkiye'ye, bu elbise dar geliyor. Bu vesayet anayasasını çöpe atmaya hazır mısınız?" ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiBinali YıldırımKüçükçekmeceRecep Tayyip Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Hep birlikte hayırlı bir işin altına imza atacağız"
"Hep birlikte hayırlı bir işin altına imza atacağız"
"Şapkamızı, ceketimizi alıp gidenlerden olmadık"
"Şapkamızı, ceketimizi alıp gidenlerden olmadık"
Kılıçdaroğlu 40'tan fazla ile gitti
Kılıçdaroğlu 40'tan fazla ile gitti
"Türkiye'nin eyaletlere ayrılması imkansız"
"Türkiye'nin eyaletlere ayrılması imkansız"
Liderlerin nerede oy kullanacağı belli oldu
Liderlerin nerede oy kullanacağı belli oldu
"Bir maceraya atılıp cumhuriyetimizi yıkmayalım"
"Bir maceraya atılıp cumhuriyetimizi yıkmayalım"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ