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Geleceğini düşünen her vatandaş 'hayır' demelidir

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Başkanlık rejimi parti değil, memleket meselesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve çocuklarının geleceğini düşünen her vatandaş 'hayır' demelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Geleceğini düşünen her vatandaş 'hayır' demelidir

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Başkanlık rejimi parti değil, memleket meselesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve çocuklarının geleceğini düşünen her vatandaş 'hayır' demelidir." değerlendirmesinde bulundu.

08 Şubat 2017 Çarşamba 13:38
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Geleceğini düşünen her vatandaş 'hayır' demelidir

ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Anayasa değişikliğini 'istikrar için yapıyoruz' diyen AKP Hükümeti, bu sözleriyle 15 yıldır Türkiye'yi yönetemediğini itiraf etmektedir." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Başkanlık rejimi parti değil, memleket meselesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve çocuklarının geleceğini düşünen her vatandaş 'hayır' demelidir. Biz neden 'hayır' dediğimizi anlatırken iktidarın tek yaptığı 'hayır' diyenleri karalamak. Çünkü bu anayasaya 'evet' demenin hiçbir mantığı yok. Dış politikayı ve ekonomiyi batıran, terörü hortlatan, devleti FETÖ'ye teslim eden, aklın tek başına ülkeyi yönetmesine sonuna kadar hayır."

AA

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