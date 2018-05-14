Gazze'deki katliamdan ABD yönetimi de sorumlu

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasına ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Var olan huzursuzluğu, güvensizliği, istikrarsızlığı, kriz ve çatışmaları daha da artıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bozdağ, ABD'nin Kudüs kararını Gazze sınırında protesto eden Filistinlilerin İsrail askerlerince şehit edilmesini ise "Bu katliamdan İsrail hükümeti kadar ABD yönetimi de sorumludur." şeklinde değerlendirdi.

"Türkiye için yok hükmünde"

Bozdağ, "ABD ve İsrail ne yaparsa yapsın, hangi adımı atarsa atsın, yaptıkları ile attıkları adımlar Türkiye için yok hükmündedir." ifadesini kullandı.

"Kudüs eninde sonunda tam özgürlüğüne kavuşacak"

Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşacağına dikkati çeken Bozdağ, şunları kaydetti:

"Kudüs eninde sonunda tam özgürlüğüne kavuşacaktır. ABD ve İsrail, eninde sonunda Kudüs’ü gerçek sahiplerine bırakmak mecburiyetinde kalacaklardır."