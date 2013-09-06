G-20'de diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, G-20 Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği St. Petersburg'da Alman, Fransız ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Davutoğlu, gün içinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande arasında yapılan görüşmenin devamı niteliğinde, Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı öğrenilirken, bu çerçevede özellikle Suriye ile ilgili son durumun ve önümüzdeki dönemde yaşanabilecek gelişmelerin değerlendirildiği kaydedildi.



Görüşmede Davutoğlu ve Fabius, Suriye'de rejim tarafından 21 Ağustos'ta gerçekleştirilen kimyasal silah saldırısını kınarken, insanlığa karşı suç niteliğindeki bu saldırının karşılıksız bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Davutoğlu ve Fabius'un, Fransa ile Türkiye'nin, bu konuda ortak görüş ve kararlılık içinde bulunan iki ülke olarak, gelecek dönemde de yakın temas ve eşgüdüm içinde bulunulması hususunda mutabık kaldıkları bildirildi.



Bir saati aşan süren görüşmede ayrıca Mısır'daki durum ve genel çerçevede Orta Doğu'da demokratik dönüşümün önündeki engeller ile uluslararası toplumun bu dönüşüme destek olmak için yapabileceklerinin de değerlendirildiği öğrenildi.



Davutoğlu-Westerwelle görüşmesi



Davutoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle ile de bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bu kapsamda NSU cinayetlerini soruşturmak üzere kurulan Alman Meclis Komisyonu'nun hazırladığı raporun ele alındığı belirtildi.



Görüşmede ayrıca bölgesel konular bağlamında Suriye ve Mısır'daki durumun değerlendirildiği, bu kapsamda, Mısır'da demokrasiye dönüş için atılması gereken adımlara ilişkin iki ülke arasında görüş birliği olduğu belirlendi. Suriye'deki krizin geldiği vahim aşama ele alınarak, akan kanın durdurulması ve insanlığa karşı suç niteliğindeki ihlalleri gerçekleştirenlerin cezalandırılması için, uluslararası toplumun önündeki seçeneklerin değerlendirildiği de kaydedildi.



Davutoğlu, Fransız ve Alman mevkidaşlarının yanı sıra Güney Kore Dışişleri Bakanı Yun Byung-se ile de görüştü.



Görüşmede, G.Kore Başbakanı Chung Hong Won'un geçen hafta Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret ışığında, ikili ilişkilerin tüm boyutlarının ele alındığı ve söz konusu ziyaret sırasında kararlaştırılan konuların takibi için yapılması gerekenlerin değerlendirildiği öğrenildi.



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelmesi bekleniyor.





