Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

G-20'de diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

G-20'de diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

06 Eylül 2013 Cuma 08:10
1137 Okunma
G-20'de diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, G-20 Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği St. Petersburg'da Alman, Fransız ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Davutoğlu, gün içinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande arasında yapılan görüşmenin devamı niteliğinde, Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı öğrenilirken, bu çerçevede özellikle Suriye ile ilgili son durumun ve önümüzdeki dönemde yaşanabilecek gelişmelerin değerlendirildiği kaydedildi.

Görüşmede Davutoğlu ve Fabius, Suriye'de rejim tarafından 21 Ağustos'ta gerçekleştirilen kimyasal silah saldırısını kınarken, insanlığa karşı suç niteliğindeki bu saldırının karşılıksız bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Davutoğlu ve Fabius'un, Fransa ile Türkiye'nin, bu konuda ortak görüş ve kararlılık içinde bulunan iki ülke olarak, gelecek dönemde de yakın temas ve eşgüdüm içinde bulunulması hususunda mutabık kaldıkları bildirildi.

Bir saati aşan süren görüşmede ayrıca Mısır'daki durum ve genel çerçevede Orta Doğu'da demokratik dönüşümün önündeki engeller ile uluslararası toplumun bu dönüşüme destek olmak için yapabileceklerinin de değerlendirildiği öğrenildi.

Davutoğlu-Westerwelle görüşmesi

Davutoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle ile de bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bu kapsamda NSU cinayetlerini soruşturmak üzere kurulan Alman Meclis Komisyonu'nun hazırladığı raporun ele alındığı belirtildi.

Görüşmede ayrıca bölgesel konular bağlamında Suriye ve Mısır'daki durumun değerlendirildiği, bu kapsamda, Mısır'da demokrasiye dönüş için atılması gereken adımlara ilişkin iki ülke arasında görüş birliği olduğu belirlendi. Suriye'deki krizin geldiği vahim aşama ele alınarak, akan kanın durdurulması ve insanlığa karşı suç niteliğindeki ihlalleri gerçekleştirenlerin cezalandırılması için, uluslararası toplumun önündeki seçeneklerin değerlendirildiği de kaydedildi.

Davutoğlu, Fransız ve Alman mevkidaşlarının yanı sıra Güney Kore Dışişleri Bakanı Yun Byung-se ile de görüştü.

Görüşmede, G.Kore Başbakanı Chung Hong Won'un geçen hafta Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret ışığında, ikili ilişkilerin tüm boyutlarının ele alındığı ve söz konusu ziyaret sırasında kararlaştırılan konuların takibi için yapılması gerekenlerin değerlendirildiği öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelmesi bekleniyor.


AA

Son Güncelleme: 06.09.2013 08:12
Anahtar Kelimeler:
Ahmet DavutoğluG-20Dışişleri BakanıDiplomasi Trafiği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
CHP tüzük değişikliğinden memnun
CHP tüzük değişikliğinden memnun
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ