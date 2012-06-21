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Fransa'ya yaptırımlar kalkıyor

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, yaptırımların Fransa'nın yeni tutumu dolayısıyla gündemden düşeceğini söyledi.

Fransa'ya yaptırımlar kalkıyor

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, yaptırımların Fransa'nın yeni tutumu dolayısıyla gündemden düşeceğini söyledi.

21 Haziran 2012 Perşembe 16:44
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Fransa'ya yaptırımlar kalkıyor
ANKARA

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, CNNTÜRK'ün canlı yayınında soruları yanıtladı. Başbakan Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ile yaptığı görüşmenin iki ülke arasındaki ilişkileri nasıl etkileyeceğine ilişkin soruyu yanıtlarken Davutoğlu, kendisinin ikili temaslarda bulunmak üzere 5 Temmuz'da Paris'e gideceğini belirterek, "5 Temmuz görüşmesinden sonra inşallah ilişkilerimizdeki bu durağanlık ortadan kalkacak" dedi.
Hollande'ın verdiği mesajlarla, geçen dönemde yaşanan sıkıntıları aşma iradesine sahip olduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Davutoğlu, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminin arızi ve konjonktürel bir dönem olduğunu kaydetti.
Davutoğlu, "Türkiye-Fransa ilişkileri bu arızi dönemlerde ortaya çıkacak sıkıntıları aşacak güce sahiptir. Bizim ilkesel tutumumuz bellidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Hükümeti kendisine saygı gösterildiğinde, bütün milletlere saygı gösterir. Kendisine saygısızlık yapıldığında, bunun karşılığında hem devletimizin onuru, milletiminiz onuru hem de ulusal çıkarlarımız çerçevesinde gerekli adımları atar" diye konuştu.
Türkiye'nin Fransa'ya uyguladığı yaptırımların devam edip etmeyeceği sorusu üzerine Davutoğlu, "Sayın Hollande ile yapılan görüşme sonrasında Sayın Başbakanımız da gerekli talimatları verdiler. Yaptırımlar, Fransa'nın bu yeni tutumu dolayısıyla gündemden düşecektir" dedi.

Son Güncelleme: 21.06.2012 08:45
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