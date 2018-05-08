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"Fransa'daki bildiri cehalet manifestosudur"

Başbakan Yıldırım, Fransa'da yayımlanan Kur'an-ı Kerim'den bazı ifadelerin çıkartılmasına ilişkin bildiriye dair, "Bir cehalet manifestosudur. Kuran'a dil uzatan, açıktan nefret suçu işleyen bu küçük insanları kınıyorum." dedi.

"Fransa'daki bildiri cehalet manifestosudur"

Başbakan Yıldırım, Fransa'da yayımlanan Kur'an-ı Kerim'den bazı ifadelerin çıkartılmasına ilişkin bildiriye dair, "Bir cehalet manifestosudur. Kuran'a dil uzatan, açıktan nefret suçu işleyen bu küçük insanları kınıyorum." dedi.

08 Mayıs 2018 Salı 14:54
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"Fransa'daki bildiri cehalet manifestosudur"

Başbakan Binali Yıldırım, restorasyonu tamamlanan 250 eserin 7 bölgeden canlı bağlantılı toplu açılış törenine katıldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Fransa'da yayımlanan Kur'an-ı Kerim'den bazı ifadelerin çıkartılmasına ilişkin bildiri için "Bir cehalet manifestosudur" dedi.

Eylemin, büyük bir hadsizlik olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu eylem haysiyetsiz bir tahrik, büyük bir hadsizliktir. Hiçbir kimse kitabın bir harfine dahi dokunamaz. Kitap Allah'ın koruması altındadır."

"Bu küçük insanları kınıyorum"

Yıldırım, "Yahudi soykırımına eğer dikkat çekmek istiyorlarsa dönüp kendi tarihlerine bakmaları yeterlidir. Kur'an'a dil uzatan, açıktan nefret suçu işleyen bu küçük insanları kınıyorum." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımFransa
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