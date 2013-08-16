Finike çevre koruma bölgesi oldu

"Finike Denizaltı Dağlarının Özel Çevre Koruma Bölgesi Olarak Tespit ve İlan Edilmesine İlişkin Karar" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesinde ilgili mevzuat hükümlerine göre çevrenin araştırılması, korunması ve izlenmesi çerçevesinde, alan kullanım ve yönetimine ilişkin usul ve esaslar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili diğer bakanlıklar tarafından hazırlanacak.

Söz konusu usul ve esaslar çerçevesinde bölgedeki faaliyetlere ilişkin tedbirlerin alınması, kontrolü ve izlenmesi yetkisi ilgili bakanlıklar ve valiliklere ait olacak.

