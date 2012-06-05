Fikir alışverişine niyetimiz yok

CHP'nin yaklaşım ve önerilerinin, ''PKK maşalarıyla ve İmralı canisinin saçmalıklarıyla neredeyse bire bir aynı'' olduğunu öne süren Bahçeli, ''PKK ağzı, bölücü lügati, bölünme parolasının şifreleri CHP tarafından sahiplenilmiştir'' diye konuştu.
Kürtaja ilişkin tartışmaları değerlendiren Bahçeli, ''Madem her kürtaj bir cinayettir, bu durumda sormak lazımdır ki Başbakan Erdoğan 9,5 yıldır nerededir ve bu cinayete neden göz yummuştur? Kürtaja cinayet diyen Başbakan, 2004 yılında serbest bıraktığı zinayı nasıl açıklayacak ve bu konudaki sicilini nasıl temize çıkaracaktır?" dedi.
AA