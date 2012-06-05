Fikir alışverişine niyetimiz yok

TBMM -

MHP

Genel Başkanı

Devlet Bahçeli

, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP'nin, ''Kürt Sorunu''na ilişkin çözüm önerisini değerlendirirken, ''Bizim hiç kimseyle sözde Kürt sorunu bağlamında görüşecek ve fikir alışverişinde bulunacak bir niyetimiz ve merakımız yoktur. Geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi ile yıkım projesini konuşmadık, bugün de CHP ile çöküş planını konuşmayacağız'' dedi.



CHP'nin yaklaşım ve önerilerinin, ''PKK maşalarıyla ve İmralı canisinin saçmalıklarıyla neredeyse bire bir aynı'' olduğunu öne süren Bahçeli, ''PKK ağzı, bölücü lügati, bölünme parolasının şifreleri CHP tarafından sahiplenilmiştir'' diye konuştu.

Kürtaja ilişkin tartışmaları değerlendiren Bahçeli, ''Madem her kürtaj bir cinayettir, bu durumda sormak lazımdır ki Başbakan Erdoğan 9,5 yıldır nerededir ve bu cinayete neden göz yummuştur? Kürtaja cinayet diyen Başbakan, 2004 yılında serbest bıraktığı zinayı nasıl açıklayacak ve bu konudaki sicilini nasıl temize çıkaracaktır?" dedi.