HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşmesine ilişkin, "Figen Yüksekdağ hakkında verilen bu kararı tanımıyoruz, Yüksekdağ'ın vekilliği meşruiyetini saray ittifaklarından almadı, onunla da kaybetmeyecektir." dedi.

Taşdemir, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, hüküm giydiğine dair mahkeme kararı kesinleşen Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşmesine tepki gösterdi.

Dirayet Taşdemir, "Hukuksuz operasyonlarla yapılan tutuklamalar, keyfi tasarruflarla taçlandırılılıyor. Hukuk tek adamın mülkü haline getiriliyor. Meclis bu kararlarla fiilen işlevsiz hale getiriliyor, siyaset yapmanın olanakları ortadan kaldırılıyor." ifadesini kullandı.

Yüksekdağ'ı yargılayan hakim ve savcıların hepsinin, bugün "Terörist" oldukları iddiasıyla cezaevinde yattıklarını iddia eden Taşdemir, "Sonuç olarak terörist oldukları ifade edilen hakimlerin hukuksal kararlarının adil olduğunu kim iddia edebilir? Verilen bu kararla, FETÖ'cülerin kumpasları miras alınmıştır. Dolayısıyla dünkü kararla birlikte bir kez daha yargının bağımsız olmadığı kanıtlanmıştır." diye konuştu.

Taşdemir, şöyle devam etti:

"Figen Yüksekdağ ortak yaşamın, toplumsal barışın sembollerinden biridir. Bu saldırılarla bugün yok edilmek istenen, hep birlikte demokratik bir yaşamın inşa edilebileceğine dair olan umuttur. Figen Yüksekdağ hakkında verilen bu kararı tanımıyoruz, Yüksekdağ'ın vekilliği meşruiyetini saray ittifaklarından almadı, onunla da kaybetmeyecektir. Yüksekdağ şahsında kadınların politikleşmesini, kadınların yaşamın üretimine dair söz üretmesini hedef alan bu saldırı, kadınların yaşamın öznesi olmasını sindiremeyen cinsiyetçi yaklaşımın yansımasıdır. Figen Yüksekdağ, 6 milyon insanın iradesidir, bu iradeyi hiçbir karar ortadan kaldıramaz. Yüksekdağ'ın halkların temsiliyle meşruiyet kazanmış vekilliğine el uzatmak, TBMM'de vekilliği kukla siyasetinin bir aracı olarak konumlandıran siyasetin haddi değildir. Karar bir an önce elbette geri alınmalıdır."

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Taşdemir, "Başka kararlar da olabileceği söyleniyor. Siz böyle kararlar bekliyor musunuz?" sorusu üzerine, "Hukuku, yargıyı araçsallaştıran, muhalefeti dövme değneği haline getiren bir hükümetle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bundan sonraki benzer uygulamaların olmayacağı garantisi de yok." ifadesini kullanarak, buna karşı mücadelelerinin devam edeceğini bildirdi.