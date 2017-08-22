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'FETÖ’cüler milletin iradesini hesaba katmadı'

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkan Vekili Benli, "FETÖ’cüler, her şeyi yapabileceklerini düşündüler ama milletin iradesini, ‘Evlattan değerli vatanımız var. Ona canımız feda’ diyebilen annelerin varlığını hesaba katmadı." dedi.

'FETÖ’cüler milletin iradesini hesaba katmadı'

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkan Vekili Benli, "FETÖ’cüler, her şeyi yapabileceklerini düşündüler ama milletin iradesini, ‘Evlattan değerli vatanımız var. Ona canımız feda’ diyebilen annelerin varlığını hesaba katmadı." dedi.

22 Ağustos 2017 Salı 15:28
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'FETÖ’cüler milletin iradesini hesaba katmadı'

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul’daki faaliyetlerine ilişkin ana davanın Silivri Ceza İnfaz Kurumunda görülen duruşmasını ve Sincan Ceza İnfaz Kurumunda görülen Akıncı Üssü Davası’nı takip eden TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkan Vekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, davalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Silivri'deki duruşmada mahkeme heyetinin, Milli Savunma Bakanlığı, AKOM, Digitürk ve İstanbul Büyükşehir Beledeyesi'nin müdahillik taleplerini kabul ettiğini belirten Benli, suçtan zarar gören kurum, kuruluş ve kişiler olarak davaları millet adına sonuna kadar takip edeceklerini söyledi.

İstanbul'daki FETÖ ana davasını takip eden, 15 Temmuz şehidi 16 yaşındaki Mahir Ayabak'ın annesinin vakur duruşundan çok etkilendiğini dile getiren Benli, birkaç gün önce şehit oğlunun doğum gününü kutlayan bir annenin "Evlattan değerli vatanımız var. Ona canımız feda." diyebilecek kadar büyük vatan aşkına sahip olduğuna şahitlik ettiğini aktardı.

"Onurlu davranış beklenmezdi"

Fatma Benli, şehit yakınlarının gösterdiği büyüklük karşısında FETÖ üyesi darbecilerin yalanlarla ve insanların akıllarıyla dalga geçer ifadelerle kendilerini aklamaya çalıştıklarını belirterek, "Zihinlerini, iradelerini kiraya veren, yaptıklarından zerre kadar pişmanlık duymayan, uydurma rüyalarla birbirlerini motive etmeye çalışan darbeci hainlerden onurlu bir davranış da beklenmezdi." ifadesini kullandı.

"Annelerin varlığını hesaba katmadılar"

İradelerini tek bir kişinin kullanımına veren ve rüyalarla kandırılan darbecilerin sıkıyönetim atama listesinde her kuruma yönetici atadığını hatırlatan Benli, şunları kaydetti:

"Darbeciler başarılı olacaklarına o kadar inandırılmış ki her kuruma yönetici atamışlar. Rüyalarla kandırılarak başarılı olacağına inandırılmış FETÖ’cüler, her şeyi yapabileceklerini düşündüler ama milletin iradesini, 'Evlattan değerli vatanımız var. Ona canımız feda' diyebilen annelerin varlığını hesaba katmadılar."

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖ
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