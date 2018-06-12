"FETÖ tehlikesini bertaraf edebilecek tek lider Erdoğan'dır"

AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, yaptığı açıklamada, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, "Seçimler, muhasebe günleridir. Vatandaşlarımız, siyasetçilerin karnesini verirler." dedi.

Vatandaşların, adayların yaptıklarına ve yapacaklarına bakacaklarına dikkati çeken Akdoğan, "Bu ikisi arasında da bir ilişki vardır. İnsanların yaptıkları, başarı hikayeleri, performansları, vaatlerini ne kadar yapabileceklerinin de göstergesidir. Böyle baktığımızda, sayın Cumhurbaşkanımız açık ara önde." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti iktidarının 16 yıldır sessiz devrimler yaptığına işaret eden Akdoğan, vatandaşların oluşan güvenden dolayı "AK Parti dediyse AK Parti yapar" mantığıyla düşündüğünü söyledi.

Akdoğan, geçmiş performanslarında bir başarı hikayesi olmayan diğer siyasi partilerin söylemlerinin, vatandaşlar tarafından aynı güven derecesinde algılanmadığını belirtti.

"FETÖ ile ancak Tayyip Erdoğan baş edebilir"

Akdoğan, vatandaşların Recep Tayyip Erdoğan'a neden oy vermesi gerektiğine ilişkin, 16 yılda yapılan yatırımlar ve hizmetleri anımsatarak, "Sessiz devrimler dediğimiz çok büyük reformlar hayata geçirilmiştir. Halkımızın her kesimini kucaklayacak sosyal restorasyon projeleri, açılımlar yapılmıştır." diye konuştu.

"Binlerce sebep olmasa dahi, tek bir sebep 'Niçin Tayyip Erdoğan?' sorusuna karşılık gelir. O da FETÖ gibi büyük bir tehlikeyi ancak Tayyip Erdoğan gibi bir liderin bertaraf edebileceği gerçeğidir." ifadesini kullanan Yalçın Akdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FETÖ ile ancak Tayyip Erdoğan baş edebilir. FETÖ tehlikesi tamamen sıfırlanmamıştır. Bu tehlikenin, riskin tamamen ortadan kalkması, ancak Tayyip Erdoğan gibi bir lider tarafından başarılabilir. 15 Temmuz gecesi bir kalkışmada bulunuldu. Askeri darbeyle yapamadıklarını şimdi başka yollarla yapmaya çalışıyorlar. Hala yurt dışından bu tür birtakım sinyaller de vermeye devam ediyorlar. Bu tehlike tamamen bitmiş değil.

Bu darbeyi 15 Temmuz'da kim püskürttü? Tayyip Erdoğan püskürttü. 1960'dan itibaren ilk defa bir lider, bir darbeyi püskürtmüştür. Bunu Tayyip Erdoğan başarmıştır. Bundan sonraki süreçte, bu tehlikeyi tamamen bertaraf edebilecek ve başka kalkışmaları da bertaraf edebilecek tek lider Tayyip Erdoğan'dır. 'Tankların önüne çıkın' dendiği zaman, tankın önüne çıkabilecek veya hayatı pahasına ülkesini, memleketini kurtarmak için ortaya atılabilecek insanlar var. Aziz milletimizde bu kahramanlık var. Ama bu liderle oluşan bir güven bağıyla meydana gelmiştir. Bunu başarabilen lider Tayyip Erdoğan'dır."

"Bu mücadele, hayati bir mücadeledir"

FETÖ ile mücadelede önemli başarılar kaydedildiğini aktaran Akdoğan, "Devletteki operasyon kabiliyeti kırıldı. Birçok alandaki gücü tasfiye edildi. Çok ciddi şekilde devlete çöreklenen adamları, bir şekilde elimine edildi. Toplumda bir farkındalık oluştu. Bunların ne kadar büyük bir tehlike olduğu, habis bir ur gibi devletin bir çok alanı, hatta sivil alanlara da yayıldığını gördük." dedi.

FETÖ'nün operasyon gücünün kırılmasının önemine işaret eden Akdoğan, "Devletin kılcal damarlarına sızan kripto FETÖ'cüler... Her geçen gün yeni bir operasyon yapılıyor. Mahrem imamlar üzerinden yeni yeni, görevde olan askerlere ya da devletin kritik görevlerindeki insanlara ulaşılıyor. Demek ki bunların varlığı devam ediyor. Bugün muvazzaf bir kişinin FETÖ'cü olarak işlem yapılması ne demek, tankın üzerinde oturan kişi, elinde silah olan bir adam demek. Bu tehlike, bunların sabotaj, suikast, başka birtakım hamleler yapma kabiliyeti tamamen bitmedi demektir. Bu mücadele, hayati bir mücadeledir. Bu mücadeleyi de ancak Tayyip Erdoğan başarabilir. Ne Muharrem İnce dedi diye insanlar tankın önüne çıkar ne Meral Akşener dedi diye uçakların önüne atılır. Tayyip Erdoğan'a milletimizin oluşturduğu güvenle bu başarılmıştır." açıklamasını yaptı.

"Gazze sokaklarında diğer adayları tanıyan var mı?"

Ortadoğu, Balkanlar, Kafkaslar'daki Recep Tayyip Erdoğan sevgisine değinen Akdoğan, "Gazze sokaklarında diğer adayları tanıyan var mı? Saraybosna'da bu adaylardan herhangi birisi seçilse insanlar sokağa dökülür mü? Ama Tayyip Erdoğan'ı tanıyorlar. Tayyip Erdoğan kazandığı zaman sokaklara dökülüyorlar. Oradaki halklarla Tayyip Erdoğan arasında bir gönül bağı var. Bu çok önemli. Bir dünya lideri üretmek kolay bir şey değildir. Bunu, diğer adayların hiçbirinin de başarabilmesi kolay değildir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece Türkiye için değil aynı zamanda dünya mazlumları için de önemli olduğunu dile getiren Akdoğan, oy verirken bunların da dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi.

Akdoğan, Türkiye'nin geleceği ile Erdoğan ve AK Parti siyasetinin arasındaki örtüşen bağı, vatandaşların daha doğru anlamasında fayda olduğunu söyledi.

"FETÖ'ye gün doğması anlamına gelir"

Muhalefet partileri tarafından FETÖ tehlikesi ile ilgili herhangi bir politika ortaya konulmadığına dikkati çeken Akdoğan şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti'yi FETÖ ile ilişkilendirme gibi bir siyaset üzerinden, FETÖ'ye vurmadan, FETÖ ile ilişkili kişilerin oyunu alabilir miyiz acaba diye bir yaklaşımları var. Bu da şöyle bir görüntü veriyor; bunlar bir şekilde başarılı olursa, onların alanı tekrar açılacakmış veya onlar daha rahat edeceklermiş gibi... Bu, FETÖ ile mücadele açısından tarihi bir yanılgı olur. Bu tehlike tamamen bertaraf edilmiş değildir. Belki ilk önemli kısmı geçilmiştir ama hala bunun uzantıları devam etmektedir. AK Parti ve Tayyip Erdoğan dışında herhangi birinin olması, onlara gün doğması anlamına gelir. Buna fırsat vermemek lazım."

"FETÖ ile mücadele edebilecek tek siyasi hareket AK Parti'dir"

Muhalefetin, AK Parti ile FETÖ arasında bir ilişki oluşturmaya çalıştığını belirten Akdoğan, şöyle devam etti:

"Oysa bu FETÖ'nün adeta siyasi uzantısı gibi çalışan bunlardı. MİT tırları meselesinde bütün malzemeleri kullanan bunlardı. 17-25 Aralık'ta, daha sonrasında tapeler meselesinde, FETÖ'nün yaptığı bütün operasyonların siyasi sözcülüğünü bunlar yaptılar. FETÖ'nün piyasaya sürdüğü her türlü malzemenin siyasi kullanımını bunlar yaptılar. FETÖ'nün her alanda avukatlığını bunlar üstlendiler. Siyasi ilişki bağlamında yaptıklarının yenilir, yutulur yanı yoktur. Bundan dolayı da FETÖ'ye dönük terörle mücadelede kararlılık ifade etmek yerine, meseleyi sulandırmak boyutuna gitmektedirler. FETÖ tehlikesini bertaraf edebilecek tek lider Tayyip Erdoğan'dır. FETÖ ile mücadele edebilecek tek siyasi hareket AK Parti'dir."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin FETÖ ile mücadele konusunda büyük bir sorumlulukla hareket ettiğinin altını çizen Yalçın Akdoğan, Cumhur İttifakı'nın Meclis'teki gücünün, bütün terör örgütleriyle mücadele açısından hayati olduğunu kaydetti.