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"FETÖ, PKK, YPG, DEAŞ bunlar alçak proje terör örgütleridir"

Başbakan Yıldırım, "FETÖ, PKK, YPG, DEAŞ, adı ne olursa olsun bunlar alçak, proje terör örgütleridir. Bunların ipi dışarıdadır, başkalarının elindedir." dedi.

"FETÖ, PKK, YPG, DEAŞ bunlar alçak proje terör örgütleridir"

Başbakan Yıldırım, "FETÖ, PKK, YPG, DEAŞ, adı ne olursa olsun bunlar alçak, proje terör örgütleridir. Bunların ipi dışarıdadır, başkalarının elindedir." dedi.

08 Haziran 2018 Cuma 14:34
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"FETÖ, PKK, YPG, DEAŞ bunlar alçak proje terör örgütleridir"

Başbakan Binali Yıldırım, "FETÖ, PKK, YPG, DEAŞ, adı ne olursa olsun bunlar alçak, proje terör örgütleridir. Bunların ipi dışarıdadır, başkalarının elindedir." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımFETÖDeaş
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