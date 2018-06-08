"FETÖ, PKK, YPG, DEAŞ bunlar alçak proje terör örgütleridir"

Başbakan Binali Yıldırım, "FETÖ, PKK, YPG, DEAŞ, adı ne olursa olsun bunlar alçak, proje terör örgütleridir. Bunların ipi dışarıdadır, başkalarının elindedir." dedi.
AA
Başbakan Yıldırım, "FETÖ, PKK, YPG, DEAŞ, adı ne olursa olsun bunlar alçak, proje terör örgütleridir. Bunların ipi dışarıdadır, başkalarının elindedir." dedi.
Başbakan Yıldırım, "FETÖ, PKK, YPG, DEAŞ, adı ne olursa olsun bunlar alçak, proje terör örgütleridir. Bunların ipi dışarıdadır, başkalarının elindedir." dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, "FETÖ, PKK, YPG, DEAŞ, adı ne olursa olsun bunlar alçak, proje terör örgütleridir. Bunların ipi dışarıdadır, başkalarının elindedir." dedi.
AA