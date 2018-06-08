"FETÖ, PKK, YPG, DEAŞ bunlar alçak proje terör örgütleridir"

Başbakan Yıldırım, "FETÖ, PKK, YPG, DEAŞ, adı ne olursa olsun bunlar alçak, proje terör örgütleridir. Bunların ipi dışarıdadır, başkalarının elindedir." dedi.