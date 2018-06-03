AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Kuzeykent Meydanı'nda düzenlenecek Kastamonu mitinginde halka hitap etti.

Başbakan Yıldırım, "Cumhur İttifakı, milletin huzuru, devletin refahı, güvenliği için yola çıkmış bir ittifaktır. Cumhur İttifakı, Yenikapı ruhunun devamıdır. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz'da alçaklara dersini veren, ay yıldızlı bayrakları indirtmeyen, ezanları dindirtmeyen aziz Türk milletinin ittifakıdır." dedi.

"TİKA gereken müdahaleyi yaptığı için rahatsız oldular"

Meral Akşener'in TİKA'ya yönelik sözlerine değinen Yıldırım, "Türkiye'nin Osmanlı'dan gelen eserlerini bir bir ayağa kaldıran TİKA'yı kapatacakmış. Niye? Çünkü FETÖ öyle istiyor. FETÖ'nün dışarıdaki sömürü alanlarına TİKA gereken müdahaleyi yaptığı için rahatsız oldular. FETÖ'nün en sevmediği kuruluşu kapatmayı vadediyorlar." ifadelerini kullandı.