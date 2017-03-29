"FETÖ'nün basın kuruluşları bağımsız yargı tarafından kapatıldı"

Haber sitesi Beitbart, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu röportajının ikinci bölümünü yayımlandı.

Özgür basının demokratik sistemle yönetilen tüm toplumlar için gerekli olduğunu ve basının da yaptığı haberden sorumlu tutulması gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu, “Basın da aynı zamanda sorumlu davranmalı ve doğruları söylemeli.” şeklinde konuştu.

Basının Batı ülkelerinde yapıcı bir rol üstlenmediğine dikkati çeken Çavuşoğlu, “Maalesef basın taraf tutuyor.” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, özellikle Avrupa’daki sol görüşlü basının, kıtayı 2. Dünya Savaşı öncesi döneme sürükleyen “çok tehlikeli bir akıma” katkıda bulunduğunu belirtti.

Batı basınının aralarında göçmenler, mülteciler, Müslümanlar ve Yahudilerin de bulunduğu gruplara karşı “nefret duygusunu körüklediğine” işaret eden Çavuşoğlu, “Basın doğruları söylemeli. Maalesef bu hem ABD’de hem de bizim bölgemizdeki temel sorun. Ancak ne olursa olsun basın demokratik sistemlerin vazgeçilmez bir unsurudur.” değerlendirmesinde bulundu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın kuruluşu kapatma yetkisi yok"

Türkiye'de bazı basın kuruluşlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kapatıldığına yönelik iddialara cevap veren Çavuşoğlu, “Türkiye’de hiçbir medya ya da basın kuruluşu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kapatılmamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın böyle bir yetkisi yoktur.” açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, Türkiye’de medya ve basın kuruluşlarına yönelik kararların bağımsız yargı tarafından alındığının altını çizdi.

Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından yönetilen bazı medya kuruluşlarının 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle bağlantısı olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "FETÖ ile bağlantılı medya kuruluşları, aynı zamanda birçok yasa dışı faaliyette bulunmuş, üçüncü kişiler hakkında sahte deliller üretmişlerdir. Bu nedenle, FETÖ'ye bağlı basın kuruluşları, bağımsız yargı tarafından alınan kararlar sonucu kapatılmıştır." şeklinde konuştu.