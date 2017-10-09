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"FETÖ mensupları hak ettikleri cezayı almaya devam edecek"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, FETÖ mensuplarının, hukuk önünde hak ettikleri cezayı aldıklarını ve almaya devam edeceklerini belirterek, "Milletimiz müsterih olsun, en ağır şekilde cezalandırılacaklar." dedi.

"FETÖ mensupları hak ettikleri cezayı almaya devam edecek"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, FETÖ mensuplarının, hukuk önünde hak ettikleri cezayı aldıklarını ve almaya devam edeceklerini belirterek, "Milletimiz müsterih olsun, en ağır şekilde cezalandırılacaklar." dedi.

09 Ekim 2017 Pazartesi 13:21
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"FETÖ mensupları hak ettikleri cezayı almaya devam edecek"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, sanıklarının ilk kez hakim karşısına çıktığı FETÖ'nün darbe girişiminde 34 kişinin şehit edilmesine ilişkin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Davası'nı izlemek üzere geldiği Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde basın mensuplarına açıklama yaptı.

"Bu dava, tüm milletimizin davası. Bu davayı takip etmek, sahip çıkmak da bizim borcumuz. Adeta bir demokrasi nöbeti tutuluyor burada." diyen Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün başından itibaren her zaman şahit ailelerinin ve gazilerin yanında olduklarını hatırlattı.

Kaya, dava süreçlerinde de 81 ilimizde Aile ve Sosyal Poliitikalar İl Müdürlüklerinin davaları yakından takip ederek, şehit ailelerine ve gazilere destek verdiğini söyledi.

Şehitler Köprüsü'nde haince katledilen 34 şehit için burada bulunduklarını dile getiren Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Orada dava arkadaşımız Erol Olçok bey de şehit düştü. 15 Temmuz'un en genç şehitlerinden Abdullah Olçok da şehit düştü. 32'si sivil, 2'si polis olmak üzere Boğaziçi Şehitler Köprüsü'nde 34 vatandaşımız şehit düştü, yüzlerce gazimiz var. Biz her zaman şehit yakınlarımızın, gazilerimizin yanındayız. Görüldüğü gibi bu FETÖ terör örgütünün mensupları, hukuk önünde hak ettikleri cezayı alıyorlar ve almaya devam edecekler. Milletimizin içi müsterih olsun, en ağır şekilde cezalandırılacaklar. Biz de bu davaların takipçisiyiz. Hükümetimiz ve devletimiz, şehit yakınlarının ve gazilerin her zaman yanında. Onlara her zaman sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu, devletimizin, hükümetimizin görevidir. Onlar bize şehitlerimizin enameti. Milletimize, devletimize kasdedenler bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da en ağır şekilde cezalarını alacaklar" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bir gazetecinin ABD ve Türkiye'nin vizeyi karşılıklı askıya almasına ilişkin sorusunu, "Bu konuda ABD Büyükelçiliği'nin aldığı kararın muhatabı bizim Washington Büyükelçiliğimiz. Onlar da zaten gerekli kararı almışlardır. Biz de olayı takip ediyoruz." şeklinde yanıtladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Politikalar BakanıFatma Betül Sayan KayaFETÖ15 Temmuz Şehitler Köprüsü Davası
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