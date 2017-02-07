"FETÖ ile Türkiye'nin anamuhalefet partisi aynı safta"

Başbakan Binali Yıldırım, TOBB Ekonomi Şurası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin kuruluşundan beri Türk siyasi hayatında var olan Atatürk'ün partisinin, bugün bölücü marjinal örgütlerin ağına düşmesi bu ülkeye yakışmıyor. Sırtını dağa yaslamış, bölücü terör örgütlerine yaslamış, ülkenin demokrasisini yok etmeye çalışan FETÖ ile Türkiye'nin anamuhalefet partisinin aynı safta yer almasını ben milletin takdirine sunuyorum."