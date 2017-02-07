Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
87666
ALTIN
147.163
DOLAR
3.7157
STERLIN
4.5973
EURO
3.9696
Banu Parlak "Yana Yana" geliyor
Banu Parlak
Hem oyun hem ifade odası
SON DAKİKA
Hem oyun hem ifade odası
"FETÖ, İslam dinini kendi emelleri için kullandı"
SON DAKİKA
"FETÖ, İslam dinini kendi emelleri...
Sakallı akbaba Artvin'de
SON DAKİKA
Sakallı akbaba Artvin'de
İdlib'e 10 hava saldırısı
SON DAKİKA
İdlib'e 10 hava saldırısı

"FETÖ ile Türkiye'nin anamuhalefet partisi aynı safta"

Başbakan Binali Yıldırım, "Sırtını dağa yaslamış, bölücü terör örgütlerine yaslamış, ülkenin demokrasisini yok etmeye çalışan FETÖ ile Türkiye'nin anamuhalefet partisinin aynı safta yer almasını ben milletin takdirine sunuyorum." dedi.

"FETÖ ile Türkiye'nin anamuhalefet partisi aynı safta"

Başbakan Binali Yıldırım, "Sırtını dağa yaslamış, bölücü terör örgütlerine yaslamış, ülkenin demokrasisini yok etmeye çalışan FETÖ ile Türkiye'nin anamuhalefet partisinin aynı safta yer almasını ben milletin takdirine sunuyorum." dedi.

07 Şubat 2017 Salı 14:14
20 Okunma
"FETÖ ile Türkiye'nin anamuhalefet partisi aynı safta"

Başbakan Binali YıldırımTOBB Ekonomi Şurası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin kuruluşundan beri Türk siyasi hayatında var olan Atatürk'ün partisinin, bugün bölücü marjinal örgütlerin ağına düşmesi bu ülkeye yakışmıyor. Sırtını dağa yaslamış, bölücü terör örgütlerine yaslamış, ülkenin demokrasisini yok etmeye çalışan FETÖ ile Türkiye'nin anamuhalefet partisinin aynı safta yer almasını ben milletin takdirine sunuyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımTOBB Ekonomi ŞurasıFETÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Yoklama kaçaklarının enselerinden tutacağımız günler yakındır"
"Yoklama kaçaklarının enselerinden tutacağımız günler yakındır"
HDK bileşenleri 'Hayır' deklarasyonunu açıkladı
HDK bileşenleri 'Hayır' deklarasyonunu açıkladı
CHP'li Budak: Türkiye'nin en değerli kamu malları denetimsiz bir şirkete verilemez
CHP'li Budak: Türkiye'nin en değerli kamu malları denetimsiz bir şirkete verilemez
CHP'den Bahçeli'ye cumhurbaşkanlığı sistemi eleştirisi
CHP'den Bahçeli'ye cumhurbaşkanlığı sistemi eleştirisi
CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu: Tek kişi hükümran olamaz
CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu: Tek kişi hükümran olamaz
Elif Doğan Türkmen TBMM divan üyeliğinden istifa etti
Elif Doğan Türkmen TBMM divan üyeliğinden istifa etti
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ