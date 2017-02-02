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"FETÖ artıklarının kurumlarımızdan ayıklanması sürdürülecek"

Milli Savunma Bakanı Işık, "Hain FETÖ artıklarının kurumlarımız ve ordumuzdan ayıklanması kararlılıkla sürdürülecek, bu bünye bu mikroplardan tamamen temizlenecektir.‬" dedi.

"FETÖ artıklarının kurumlarımızdan ayıklanması sürdürülecek"

Milli Savunma Bakanı Işık, "Hain FETÖ artıklarının kurumlarımız ve ordumuzdan ayıklanması kararlılıkla sürdürülecek, bu bünye bu mikroplardan tamamen temizlenecektir.‬" dedi.

02 Şubat 2017 Perşembe 12:50
36 Okunma
"FETÖ artıklarının kurumlarımızdan ayıklanması sürdürülecek"

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'ye ve millete darbe girişiminde bulunan FETÖ üyesi hainlerin, ihanetlerine yurt dışında da devam ettiğini belirten Bakan Işık, şunları kaydetti:

"Milletimizin huzuruna çıkmaya yüzü olmayan hain artıkları,Türkiye'ye karşı hasmane tutumu halkımızca malum medyada utanmadan boy gösteriyor‬. Silahlı Kuvvetlerimize dil uzatan şeref yoksunu hainler ve onları kullananlar bilsinler ki, askerimiz bugün her zamankinden daha güçlüdür.‬ 15 Temmuz sonrası kahraman ordumuz, Fırat Kalkanı ve terör operasyonlarında bütün dünyaya gücünü göstererek milletinin göğsünü kabartmıştır‬. Hain FETÖ artıklarının kurumlarımız ve ordumuzdan ayıklanması kararlılıkla sürdürülecek, bu bünye bu mikroplardan tamamen temizlenecektir.‬ Bundan sonra da verilecek her göreve hazır ordumuz, aldığımız yeni kahramanlar ve geliştirdiğimiz yeni kabiliyetlerle gücüne güç katacaktır."

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Fikri IşıkFETÖ
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